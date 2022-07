Así lucen hoy los niños protagonistas de la película Beethoven

La película Beethoven llegó en el momento justo y con los actores indicados, parecía que era lo que la gente necesitaba y no sabía. Una hermosa familia con un tierno y enorme perro que los acompañaba en todas sus aventuras.

Todos los personajes de esta historia marcaron por completo a los niños de los noventa, quienes se encariñaron con cada uno de ellos. La mayoría de la gente apostaba a que los actores que personificaron a los hijos de la familia tendrían una gran carrera en Hollywood pero, para sorpresa de muchos, dos se alejaron por completo de la actuación, mientras que una se mantiene activa pero sin exponerse demasiado.

Actores de Beethoven antes y después

Nicholle Tom - Ryce Newton

Nicholle Tom interpretó el papel de Ryce Newton, la mayor de los hermanos de la familia. Después de Beethoven tuvo varios papeles en programas como The Nanny, Supergirl, Gotham, Masters of Sex, Castle, Criminal Minds y The Mentalist. También es la orgullosa madre de un perro mucho más pequeño que Beethoven, y tiene un encantador Instagram donde comparte algunos aspectos de su vida.

Nicholle Tom se mantiene en contacto con sus seguidores a través de su Instagram. | Fuente: Instagram @nicholletom

Christopher Castile - Ted Newton

Christopher Castile interpretó el personaje de Ted Newton en Beethoven. Ted es el hijo mediano de George y Alice Newton. Su perro lo salva de los compañeros que siempre lo molestan dentro y fuera de la escuela.

Después de Beethoven, continuó protagonizando Paso a paso hasta el final del programa en 1998. También prestó su voz a Eugene en Hey Arnold!, lo que significó su último trabajo en el mundo del espectáculo. Abandonó el mundo de la televisión para abocarse a su maestría; actualmente enseña ciencias políticas como profesor en la Universidad de Biola en La Mirada, California, y es profesor de Historia de los Estados Unidos en la Escuela Secundaria Downey.

Tras su paso por Beethoven, Christopher Castile se retiró de la actuación. | Fuente: alchetron

Sarah Rose Karr - Emily Newton

Sarah Rose Karr interpretó a Emily, la más pequeña de la familia Newton. Después de la segunda película de Beethoven, se puso en la piel de Stacie Millard en “Los Cuatro Diamantes” antes de retirarse de la actuación. Lo único que se sabe de ella es que se graduó en el 2003 del New College of Florida, pues se ha mantenido en el anonimato extremo. No hay información de su vida, fotos actuales, ni redes sociales.