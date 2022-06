En 1995 se creó una canción que terminó con un mensaje oculto. Fue durante la grabación de la canción de John Lennon que pertenece al año 1977. "Free as a Bird" fue lanzada como una versión de estudio 15 años después de la muerte del cantante. Al parecer, todo fue intencional.

La canción de John Lennon que tiene un mensaje oculto contenía un fragmento del cantante diciendo "resultó bien, otra vez" ("turned out nice again") al final de "Free as a Bird". Sin embargo, nunca se terminó de confirmar si esa teoría es verdadera o falsa, aunque muchos creen que no lo es, porque sería demasiado ridículo.

Asimismo, en una oportunidad, fue precisamente Paul McCartney quien le confesó al diario The Observer: "Hemos puesto, incluso, uno de esos mensajes grabados hacia atrás como una burla al final del sencillo para reírnos, para dar a todos esos fanáticos de los Beatles algo que hacer".

Otra versión: John Lennon dejó un demo grabado

De la misma manera, sobrevoló también que John Lennon le habría dejado a Ringo Starr un mensaje oculto en un demo perdido. El cantante había escrito la canción "Envejecer conmigo" para su disco final que fue ganador del premio Grammy Doble fantasía, justo antes de que le dispararan en el año 1980. Sin embargo, sus compañeros de la banda se enteraron de esos demos muchos años después.

Por su parte, Ringo hizo unas declaraciones a la BBC y describió cómo había sido la situación cuando encontraron la letra escrita por su colega: “Nunca había oído hablar de esta pista y me encontré con el productor, Jack Douglas. Él dijo: '¿Alguna vez escuchaste el casete de John?”.

Así fue como también contó: “(Dije) 'No sé de qué estás hablando'” y continuó. “Él dijo: 'Te conseguiré una copia'”. Tan sólo recibir la demostración, descubrió que Lennon le había dejado un mensaje oculto al comienzo de la canción.

“Fue difícil de escuchar al principio porque John habla de mí, me menciona” reveló Starr y agregó: “'Dice al principio: 'Esto será genial para ti, Ringo'”. "La idea de que John estaba hablando de mí en ese momento antes de morir, bueno, soy una persona emocional" finalizó.

"FUENTE: RockNVivo.com - John Lennon "

Fue este mensaje oculto lo que llevó a Starr a decidir grabar nuevamente la pista solicitando la ayuda de Paul McCartney para que tocase el bajo. La interpretación finalmente fue producida por Douglas y contó con una icónica sección de cuerdas de “Aquí viene el sol” escrito por George Harrison.

¿Crees que todas estas versiones sean ciertas?