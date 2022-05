John Lennon, un artista para sentirte más real

El viernes pasado volvió el gran Paul McCartney a los escenarios con su gira "Got Back". Una vez más, este genio que nunca para de grabar y de tocar volvió a emocionar a miles de fans tocando una selección de temas solistas y de los Beatles.

Un gran año para los fanáticos de los Fab Four, donde primero nos dimos el lujo de verlos en "Get Back": un documental perfecto para ver cómo fue su última juntada, cómo trabajaban y cómo se llevaban. Iban a grabar como nosotros vamos a trabajar. Ahí vimos que sin Paul no se grababa "Let It Be".

Más allá de su manija, su exigencia y sus estados de ánimo, era el que llevaba adelante todo, incluso en los momentos más tensos. También te recomiendo ver la miniserie "McCartney 3,2,1", seis capítulos donde el famoso productor Rick Rubin se junta con Paul a charlar de su música, de cómo se crearon, creando un clima muy íntimo y que si sos fan de a ratos es conmovedor.

Paul le cuenta a un fanático Rick Rubin de donde vinieron sus canciones en McCartney 3,2,1.

Pero este artículo es de John, y volviendo al primer concierto de la vuelta de Paul, hubo un momento emocionante que les envidio mucho a los que estuvieron presentes. En los últimos temas sonó "I´ve got a feeling" y apareció de repente el John Lennon del último concierto en una pantalla gigante cantando, como si estuvieran en vivo haciendo un dúo.

Si no llegaste a ver el video, acá va:

Noticias Relacionadas Rubén Albarrán, un artista para sanar

Esta nota me hizo volver a Lennon, y a pensar en su vida y su final trágico en el mejor momento de su vida, cuando había alcanzado la paz del hogar y había sanado bastante sus heridas de la infancia y de la fama. Después de cinco años dedicándose según él mismo a ser amo de casa y no hacer música, un día volvió con un disco sublime llamado "Double Fantasy". Fue en 1980 y John Lennon estaba con miedo de lanzarlo. Hacía cinco años que no sacaba un tema y los tiempos habían cambiado. ¿La gente estaría contenta con su vuelta? ¿Seguiría siendo importante su arte? El disco anduvo muy bien y tenía cuatro o cinco temazos. Lamentablemente tan solo tres semanas después de su lanzamiento, Lennon salía a cenar con Yoko y un fan bastante enfermito llamado Mark Chapman, le pediría un autógrafo del disco. Y unas horas más tarde, en el mismo lugar, ahí nomás del edificio Dakota de Nueva York donde vivía, le tiraría cinco disparos por la espalda, matándolo. Todo muy injusto, ¿no?

John Lennon, firmándole un autógrafo al fan que lo mataría un par de horas después.

Lo que más me gusta de Lennon es que fue un humano más humano que vos y yo. Sufrió mucho e hizo sufrir mucho también. Obviamente no es el santo que hoy muchos conocen como símbolo de Amor y Paz, y durante al menos treinta años convivió con sus demonios.

Todo viene de una infancia durísima que nunca pudo sanar y lo hizo ser el más rebelde de los Beatles, el más irónico, el más depresivo, el más agresivo y el más real, para bien y para mal. Tuvo un primer matrimonio que fue un desastre con maltratos hacia su mujer y su primer hijo y encontró el amor en una persona que nadie se bancó: ni los fans, ni los mismos Beatles, a tal punto que se tuvo que ir de Londres a vivir a Nueva York para que no se metan más en su vida.

Un adolescente y rebelde Lennon, en una mirada que lo dice todo.

La mayoría de sus letras, a partir de "Help", suelen ser confesiones reales de su vida y sus emociones. Y ésto es lo que me gustaría contarte: acá van diez canciones, desde su infancia hasta sus últimos días. Una especie de historia de Lennon contada, o cantada mejor dicho, por él mismo.

Mother: "Perdí a mi madre dos veces, la primera cuando me abandonó, y la segunda cuando la atropelló un policía borracho”, dijo Lennon en una entrevista. Una canción que compuso en su primer disco solista, post separación Beatle. La canción sale vomitada de un tratamiento con un psiquiatra que lo ayudó a sanar un poco las heridas. Esta canción es directamente una catarsis, fundamental para conocer a Lennon y saber que las dolencias de su infancia tardaron demasiado en sanar. Abandonado por sus padres, lo educó su tía y cuando volvió su mamá, a las semanas fue atropellada de día en la calle y murió. Lennon tenía solo quince años. Imaginate perder a tu mamá dos veces, ¿cómo no vas a crecer con rabia? "Mamá. vos me tuviste, pero yo nunca te tuve a vos". "Papá vos me dejaste, pero yo nunca te dejé a vos". El final donde grita "Mamá no te vayas. Papá, volvé a casa" es desgarrador. Otros dos temas para su mamá son "Julia", el nombre de su mamá, que está en el álbum blanco de los Beatles, y "My mummy´s Dead". Tranqui el título.

De las pocas fotos que se conocen de John con su madre Julia.

Help: cuenta la leyenda que cuando los Beatles conocen a Dylan, Bob les dijo que hacían una linda música pero sus letras no decían nada. Lennon se lo tomó personal y compuso el primer tema real basado en lo que le estaba pasando. Más allá de su ritmo bailable, está pidiendo ayuda, está saturado de la fama, de los gritos, de los periodistas, de los conciertos, de no parar nunca con las giras, de las cámaras. Lo mismo que le pasó a miles de artistas que van de Amy Whinehouse a Diana, Lennon ya venía avisando que no estaba bien ni con sus nervios, sus presiones ni el estilo de vida de los Beatles.

John y Dylan: la marihuana y los consejos acerca de sus letras.

Nowhere man: mi canción favorita de Lennon es del disco "Rubber Soul" y desde el título es un tema que habla de él, de un momento donde se sentía muy solo. Si "Help" era lo que sentía hacia la fama de los Beatles, este habla de lo solo que se sentía en su casa, encerrado en un matrimonio que era un desastre, con un pobre hijo llamado Julian, que ni siquiera había deseado tener. Fue escrita un año antes de conocer a Yoko y según dice Cynthia su ex mujer, John tenía muchos momentos de angustia, dolor y violencia hacia ella y su hijo. Nada de la paz y diversión que solía mostrar en público.

Cintia, Julian y "Nowhere man".

Give peace a chance: Lennon necesitaba hablar cada tanto del amor y de la paz, más allá de que no la vivía. Aportó mucho con temas y frases que al igual que los buenos slogans, pegaban muy bien. Arrancó con "All you need is love" y hubo varios como "Revolution", "Imagine", "Mind Games" o "Power to the People". Pero en este tema creo que llega a lograr un mensaje claro dada la época (1969: fin de la era hippie y plena guerra de Vietnam). Lo compuso en su luna de miel con Yoko en la cama de un hotel y la tocó en un video histórico en pijama, en plena cama frente a fans y periodistas. Su luna de miel está muy bien contada en "The ballad of John y Yoko". ¿Te imaginás a un artista hoy haciendo algo similar? Yo no.

God: "Dios es un concepto donde medimos nuestro dolor", comienza diciendo otro de mis favoritos de Lennon en su etapa solista. Es una confesión donde le cuenta o le canta a quien quiera oír que ya no cree en nada. Ni en la magia, ni en Dios, ni en Buda, ni en Zimmerman (Dylan), ni en Elvis, ni en Beatles, ni en muchos más. Solo cree en él y en Yoko. El final es bien honesto y emotivo aclarando que el sueño de los Beatles está terminado, que solía ser la morsa (por la canción "I am the walrus") pero que ahora es John. Que se siente que volvió a nacer y le dice a sus fans, a quien llama amigos, que se tienen que acostumbrar a lo que es.

Según el tema "God" Yoko era en lo único que creía.

Strawberry fields forever: El costado melancólico de la niñez de John. En la primaria del colegio se sentía incomprendido. Acordate que era un chico sin padres en una época donde la sociedad inglesa, y el bullying escolar, seguramente era implacable. Era un sapo de otro pozo y en este parque que estaba cerca de su casa y encima quedaba en un orfanato, el pequeño John se refugiaba bastante y se hacía amigo de chicos huérfanos que estaban casi en la misma que él. "Strawberry fields forever" dice el tema, y los fans le hicieron caso cuando al morir le crearon un espacio en el Central Park con esa frase.

Strawberry fields para siempre.

How do you sleep?: Un tema lleno de odio hacia su ex socio, amigo y casi hermano Paul. Los Beatles se habían separado hace no tanto y Lennon estaba caliente porque él se quería ir primero de la banda pero Paul se adelantó y fue el primero en declararlo ante la prensa. Después según Lennon, en un disco de Paul había temas que hablaban de él, aunque las sugerencias eran muy sutiles. Cuestión que su enojo explotó en este tema bastante agresivo y directo hacia McCartney. Me dio pena cuando vi el video y estaba Harrison incómodo tocando la guitarra. Demasiado agresivo pero bueno, al fin y al cabo, real y auténtico como esta selección que te cuenta en qué andaba. Hay una frase en que se nota la envidia que Lennon tenía hacia la familia perfecta de Paul, hacia su tema "Yesterday" y hacia un tema de su último disco (Vivís con gente bien que te dicen que fuiste rey. Saltás cuando tu mamá te dice algo. Lo único que hiciste fue Yesterday y ahora sólo eres "Another Day").

John y George cantando contra Paul.

(Just like) Starting over: Después de cinco años encerrado en su casa en familia y criando un hijo, vuelve grabar y compone esta canción hermosa que es una carta directa hacia Yoko donde le declara su amor, su fidelidad y hace un resumen de su historia con ella. Es tremenda la letra la verdad, es lo que cualquier hombre o mujer le escribiría a su pareja. Hay un montón de temas de John a Yoko, todas buenas: "Oh Yoko", "Jealous Guy", "Woman" y "Real Love", entre otras. Pero ninguna tan perfecta como ésta.

Después de cinco años encerrado en su casa en familia y criando un hijo, vuelve grabar y compone esta canción hermosa que es una carta directa hacia Yoko donde le declara su amor, su fidelidad y hace un resumen de su historia con ella. Es tremenda la letra la verdad, es lo que cualquier hombre o mujer le escribiría a su pareja. Hay un montón de temas de John a Yoko, todas buenas: "Oh Yoko", "Jealous Guy", "Woman" y "Real Love", entre otras. Pero ninguna tan perfecta como ésta. Beautiful Boy (Darling boy): Su revancha como padre. Con Julian fue un padre ausente y con Sean desde que nació hasta que murió estuvo pegado a él. Sean tenía cinco años cuando mataron a Lennon y le quedaron fotos, recuerdos y dentro de su música, este tema dedicado a él. Si tenés un hijo esta canción te emociona hasta las lágrimas. Le dice que no tenga miedo, que el monstruo se fue, que le de la mano al cruzar la calle, que cada día la vida se va a poner más linda. Y también le tira una histórica que hoy se usa en miles de frases en redes sociales: La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes.

Sean y John, cinco años de padrazo.

Se me hizo larga la nota, pero vale la pena siempre un poco de Lennon. Si querés guardarte su historia contada por él, podés seguir esta playlist que termina con ¨Watching the wheels¨, un resumen perfecto de sus últimos años de vida.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".