Mirá la metamorfosis de una estrella de Netflix

Ya pasaron seis años de los primeros capítulos de Stranger Things, en los que una niña Eleven sorprendía a sus nuevos amigos con los superpoderes que le habían permitido escapar del laboratorio nacional de Hawkins, no sin antes haber entablado una dura pelea con One, otro chico que estaba internado en el edificio como ella, y que derivó en la apertura de la grieta por donde se coló el Demogorgon. Bueno, tal vez en este párrafo hubo algo de spoiler, pero no tanto. Igual lo que importa aquí es esa niña, Millie Bobby Brown, que desde 2016 hasta aquí se convirtió en toda una celebridad de Hollywood, que debe evaluar en qué proyectos participar ante tanta demanda simultánea.

Tenía apenas 11 años cuando empezó a rodar para la serie más vista de Netflix en la actualidad. Ya había participado en papeles menores en producciones como Intruders, Modern Family o Anatomía de Grey pero la contundente visibilidad la adquirió en la ficción de los hermanos Duffer. Stranger Things le sirvió de plataforma para una exposición inesperada y ella, pese a que aún es muy joven, no desaprovechó la oportunidad.

Stranger Things: mirá la metamorfosis de la estrella de Netflix

Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 y es de origen británica. Su familia vendió absolutamente todo para que la tercera de cuatro hermanos pudiera perseguir su sueño de actriz en Los Ángeles. Tras un puñado de papeles secundarios, la situación no se sostenía y todos tuvieron que volver a Inglaterra. Millie iba a renunciar a la interpretación, cuando decidió hacer una última prueba. Era para Stranger Things. "Tuve que llorar en la audición y como tenía las emociones a flor de piel lo hice bien", declaró tiempo después la actriz.

A los 11 años empezó a grabar para Stranger Things y de la mano de Netflix su popularidad no paró de crecer

Entre los proyectos en los que ahora estudia en participar figuran: Godzilla, Rey de los Monstruos de Michael Dougherty (superproducción de 2019) y la secuela de Enola Holmes, la hermana del famoso detective en la próxima saga de películas Los misterios de Enola Holmes.

Millie Bobby Brown no tiene problemas en renunciar a su larga melena

Millie Bobby Brown y Winona Ryder comparten una ‘alianza matrimonial’, símbolo de la amistad: "Este anillo me regaló [Winona]. Es una alianza matrimonial irlandesa, que representa la lealtad, la amistad y el amor, y me lo regaló por mi cumpleaños», explicó hace poco.