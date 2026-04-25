Sustentabilidad en casa: dale una oportunidad a tus frascos de crema

En un contexto donde la sustentabilidad gana terreno, la reutilización de envases se consolida como una práctica valiosa. Los potes de crema, que habitualmente terminan en el descarte, esconden un enorme potencial para el hogar gracias a su estructura resistente y su cierre hermético a rosca, optimizando así la organización diaria sin necesidad de recurrir a nuevos productos.

Con un toque de creatividad, estos pequeños frascos pueden transformarse en aliados fundamentales para organizar el día a día. Al ser recipientes compactos y duraderos, ofrecen una solución funcional para ordenar diversos espacios sin necesidad de recurrir a productos nuevos.

Una de las formas más simples de aprovecharlos es como organizadores de pequeños objetos. Gracias a su tamaño, son ideales para clasificar elementos que suelen perderse, como bijouterie, botones, tornillos o accesorios de costura. Además, su diseño permite optimizar el espacio dentro de los cajones, terminando con el desorden visual.

Una vez lavados y sanitizados profundamente, estos potes se vuelven excelentes contenedores para la despensa. Al ser herméticos y fáciles de apilar, resultan prácticos para almacenar especias, semillas o pequeñas porciones de alimentos secos, manteniéndolos protegidos de la humedad y el aire.

El diseño hermético de los potes de crema los convierte en aliados ideales para mantener el orden de pequeños objetos en el hogar. Foto: Generada con IA

Solución para viajes

Su tamaño compacto los convierte en el aliado ideal para trasladar productos de higiene o cuidado personal sin ocupar espacio de más. Son muy útiles para llevar porciones de shampoo, cremas o incluso para organizar medicamentos de forma segura y liviana dentro del equipaje.

Sustentabilidad: un pequeño cambio que suma

Reutilizar estos envases no solo contribuye a la reducción de residuos, sino que también permite resolver necesidades cotidianas de forma económica. Con un poco de ingenio, lo que originalmente se consideraba un descarte se transforma en un objeto funcional que aporta orden y sustentabilidad a nuestra rutina.