En qué se parece Nona Sobo a Irene de Entrevías

La actriz Nona Sobo interpreta a uno de los personajes centrales de la serie sensación de Netflix, Entrevías, al dar vida a Irene, la inquieta nieta de Tirso, personificado por el multipremiado José Coronado. Allí en la ficción Irene protagoniza escenas de sexo y violencia, que la llevan en una montaña rusa de emociones y peligros en un barrio asediado por las bandas narco.

En estos días, la actriz de origen tailandés, no deja de estar en boca de críticos y espectadores que aprueban su aplomada caracterización. Pero, ¿cuánto hay de Irene Abantos en la vida real de Nono Sobo, cuyo verdadero nombre es Mariona Soley Bosch? ¿Es una mujer que da rienda suelta a su curiosidad y se deja guiar por la aventura? En recientes declaraciones a la prensa de España dio algunas pistas sobre cómo lleva su vida lejos de los sets y de las ficciones.

Netflix: ¿Nona Sobo se parece en la vida real a Irene, de Entrevías?

Al evocar su migración a España desde Tailandia recuerda: "Vine aquí con 2 años y me he criado en Caldes de Montbuí, Barcelona. Mi infancia fue muy normal y he crecido con una buena familia". Al comentar sus inicios artísticos, rememora: "Siempre me ha gustado el mundillo artístico. Cuando tenía 8 años empecé a protagonizar algunos avisos publicitarios. Recuerdo que una vez estaba comprando con mi madre en el supermercado cuando una cazatalentos me vio y se nos acercó. De muy niña, empecé a vivir experiencias ante la cámara y supe que me tenía que dedicar a esto porque me encanta".

Sobre la intrépida Irene de Entrevías y algún punto de encuentro con su real personalidad sostiene: "He sido algo rebelde, como todos los jóvenes, pero creo que mi familia ha tenido suerte y han estado tranquilos conmigo. Yo me parezco en el carácter a Irene, pero, gracias a Dios, no he vivido sus experiencias. No soy de barrio, siempre he sido de pueblo y muy pija (de clase acomodada)".

Para su debut actoral en Entrevías se preparó con cursos de interpretación exprés, así como de dicción. Sobre ella dijo José Coronado: "Es una preciosidad. Llena el plano de forma magistral. Me erigí un poco en su padrino porque era un bebé cuando vino aquí hace tres años, ya que el proyecto se tuvo que parar por la pandemia, y no sabía nada. Estuvo un año entero preparándose".