Cómo es la relación de Britney Spears y Christina Aguilera

Te contamos toda la verdad sobre cómo es la relación entre Britney Spears y Christina Aguilera que, aunque digan que nunca existió una rivalidad, algo pasó. Ambas se convirtieron en estrellas a la vez y hasta se nutrieron una de la otra de su imagen sexy. Conoce cuál es la historia del famoso enfrentamiento donde hubo más de proyección que de realidad. ¿Será así?

El gran interrogante surgió luego de que Britney Spears volviera a ser tendencia por dejar de tener la tutela de su padre. Y es que, para sorpresa de muchos, Christina Aguilera opinó y usó sus redes sociales para apoyarla a pesar de que desde hace casi dos décadas son archienemigas.

“Estos últimos días he estado pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea” fue lo que publicó Aguilera en sus redes.

Sin embargo, como suele suceder, rápidamente salieron quienes no se olvidan de que hace unos años atrás, las artistas alguna vez han vivido algunos contratiempos.

Entre Britney Spears y Christina Aguilera ¿Hubo enemistad?

Al parecer, existieron algunos momentos de gran tensión entre ambas cantantes. Fue en el 2003 que Christina Aguilera cuestionó a Britney Spears por el tan polémico beso que se dio con Madonna en los MTV Video Music Awards. Vale recordar que se volvió tendencia en todo el mundo y a pesar de que Aguilera luego también besó a la reina del pop, no tuvo la misma repercusión.

Otro de los momentos que se recuerdan, fue durante una entrevista con la revista Blender, donde Aguilera mencionó ciertos detalles de cuando trabajó con Britney. Parece que mientras se preparaban para la actuación de VMA, el espectáculo se detuvo porque le dio la impresión de que la reina del pop se sentía incómoda y algo nerviosa de estar allí.

“Cada vez que traté de iniciar una conversación con ella, bueno, digamos que parecía nerviosa todo el tiempo” contó en ese momento Christina. Asimismo, sucedieron otros cruces, pero fue en el 2008 cuando los insultos públicos cesaron. Vale recordar que en su gran mayoría siempre fueron de parte de Aguilera.

No obstante, 10 años después, Christina dijo que la disputa entre ambas nunca se debió a problemas personales, sino que los medios de comunicación han sido quienes supuestamente las habían enfrentado exagerando todo. "FUENTE: GQ - Britney Spears y Christina Aguilera juntas"

La verdadera relación que tienen

Aunque las cantantes solo han actuado juntas una vez, todo dio para más especulaciones, debates y opiniones que carreras musicales enteras. Si una de las dos es la chica mala y la otra la buena, nunca se sabrá del todo. Eso sí, cuando la vida de Britney se complicó y dejó de ser divertida para todos, Aguilera fue muy respetuosa y optó por la prudencia:

“Se ha hablado mucho de que no nos llevamos bien, lo cierto es que no tenemos mucho contacto y es obvio que nuestras vidas han tomado direcciones distintas, pero no quiero juzgar nada de lo que haga” aseguró y dejó bien claro cuál es su verdadera relación. Desde entonces, esa rivalidad artificial entre ambas, quedó enterrada.

¿Te gustaría verlas juntas grabando un tema?