El motivo por el que los actores de Bonanza tuvieron que usar el mismo traje durante 14 años

Bonanza fue el programa preferido por varias generaciones. Contaba la historia de la familia Cartwright que vivía en Ponderosa, un rancho ficticio en el lago Tahoe. Entre las muchas curiosidades que se han descubierto sobre la serie a lo largo de los años, se destaca que usaron el mismo traje durante 14 años. ¿por qué?

Bonanza y un dato curioso: por qué usaron el mismo traje durante 14 años

Entre 1959 y 1973, no había una familia en Estados Unidos que no estuviera familiarizada con el elenco de la serie. Por ello, Bonanza es icónico y no solo gracias a sus personajes y su historia, sino también por un dato que se reveló habiendo pasado ya muchos años de su emisión.

Curiosamente, los actores usaron el mismo traje durante los 14 años de duración del programa. A pesar de que era uno de los espectáculos que mejor estaba financiado en ese momento, la duración que tenía cada episodio, así como los elaborados sets que creaban, eran dignos de la serie.

Sin embargo, toda su producción significó que cada episodio fuera muy costoso para filmar, entonces los conjuntos recurrentes ayudaron a reducir esos costos, al menos para el Departamento de Vestuario. Ese, fue el simple motivo por el que usaron el mismo durante 14 años.

Tenían actores a tiempo completo y cantantes a tiempo parcial

Indudablemente, los miembros del elenco no solo fueron conocidos por sus adorables interpretaciones, sino por sus increíbles voces de canto. Incluso, los 4 actores principales podían cantar y contribuir a varias compilaciones musicales que eran creadas especialmente para la serie.

Aunque no eran cantantes a tiempo completo, consiguieron un gran éxito con el álbum “Christmas at the Ponderosa”. Precisamente, la canción "Ringo" de ese álbum se convirtió en un gran éxito en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, muchas canciones de esos proyectos musicales, hoy en día siguen siendo unos clásicos.

Ponderosa Steakhouse se inspiró en Bonanza

Dan Blocker fue quien interpretó a Eric "Hoss" Cartwright, quien era el gentil hijo del medio de Ben Cartwright. En esos tiempos, amaba unirse a Bonanza tanto, como para hacer una franquía, incluso fuera de su actuación.

Fue en 1963 que se inauguró el primer restaurante Bonanza en Westport, Connecticut. A los 2 años abrió el Ponderosa Steakhouse en Indiana y gracias al gran éxito que obtuvo, se expandió la franquía que terminó abarcando a los Estados Unidos y Canadá.

Hoy en día, tanto Bonanza como Ponderosa Steakhouses se pueden encontrar en los Estados Unidos, como también en Puerto Rico, Taiwán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y otros. ¿Lo sabías?

Si quieres saber cuántos capítulos tuvo y dónde volver a verlos, entra a esta nota. ¿Qué otros datos te gustaría conocer de la icónica serie Bonanza?