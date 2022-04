Cómo romper un vínculo de pareja de forma sana

La ruptura de pareja suele quedar marcada en la vida de cada persona, más en quienes fueron dejados que en las personas que dejan. Son momentos en los que suelen mezclarse el encono, la hostilidad, el rencor y un sinfín de reproches para intentar retener lo que queda de una relación deshilachada. En el caso de las parejas tóxicas el cierre de ese vínculo suele ser caótico, a veces lamentablemente violento, lo cual agrega más heridas a un final anunciado, que dejará secuelas en el alma, y que habrá que procesar para volver a transitar libremente sin lastres en el pensamiento.

Existen algunas formas paradójicamente empáticas para concluir una historia en el momento justo, antes de adentrarnos en una pendiente de afectación emocional o de degradación de un vínculo. Es el momento en que nos damos cuenta que la historia en común quedó apenas en la promesa de la proyección imaginada que no fue, y que es preciso desanudar ya que les hará mal a los dos, aunque alguno o ninguno sea consciente aún, y prefiera seguir en una inercia que solo terminará socavando la fantasía, el deseo, y la armonía de cada encuentro.

Es preciso terminar antes de llegar a una escalada de hostilidad

Cómo concluir un vínculo de forma sana

Desde la psicología se suele aconsejar que es más simple marcar distancia cuando, al poco tiempo de conocer a alguien, nos damos cuenta de que no nos conviene, que es una pareja tóxica. Pero, ¿cuándo reconocemos a una pareja tóxica, que nos hará mal? ¿Cómo identificar las señales que nos indican que es necesario una ruptura?

Reconocer a alguien tóxico puede ser difícil porque, en ocasiones, los sentimientos nos impiden dilucidar el problema. Para saber si debes alejarte de alguien tóxico, necesitas ser capaz de reconocer si esta persona te está causando daño a un nivel que vaya más allá de lo que puedas tolerar. Primero debés sentir la incomodidad del vínculo, que te permitirá verte desde afuera para luego gestionar la ruptura. Eso te permitirá tener la claridad necesaria para no ser confuso al momento de expresar tu deseo de romper, lo cual puede ayudar a la otra persona a entender tus razones. Claro que no siempre es así, pero al menos en estos casos, al poner palabras precisas a lo que te pasa ayuda a darle un nombre a la ruptura. Y la persona dejada puede también verlo con claridad, por más dolor que experimente.

Según el psicólogo Loren Soeiro se trata de identificar las razones de la ruptura. "Quien rompe debe aceptar las razones por las que la relación no funcionó y al mismo tiempo conservar la capacidad de mirar hacia atrás con calidez. La persona con la que estás rompiendo merece lo mismo, y necesitará experimentar la ruptura de una manera que no abrume sus buenos recuerdos". Precisamente al poder argumentar de un modo claro, pero salvando la historia en común, el dolor de algún se alivia para los dos.

Este tipo de ruptura lo que intenta es poner un punto final con el o ella del modo más gentil posible para reconocer las partes de la relación que fueron buenas y validar esas experiencias.

Si vas a cortar, hacelo de frente y en persona

Los especialistas en vínculos de pareja creen que hay un modo sano de romper una relación. Ellos entienden que debés ser honesto con vos mismo y con quien pronto será tu ex. La ruptura tiene que ser de frente, en persona. Nunca por teléfono o cualquier otro medio que te quite el peso de mirar a los ojos a quien estás dejando.

También es importante darle un tiempo a quien dejás para que pueda expresas lo que siente, sin levantar la guardia, siendo empático con lo que te dice. Así al menos podrá acelerar los tiempos del desahogo y el "duelo".

Lo último pero no menos importante: cortá la relación de forma limpia. Esto significa que no estés mandando mensajes, dando like en redes sociales o comentando en sus fotos después de haber cortado, eso te ayuda a sanar y a avanzar con tu vida.