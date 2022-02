La sexualidad en la pareja, ¿genera relaciones más estables?

Las relaciones de pareja no pueden definirse de una única manera ya que no todas son iguales ni tienen las mismas necesidades afectivas y sexuales. Los vínculos se van construyendo en base a acuerdos que resultan beneficiosos para las partes que deciden encarar un proyecto juntos, sin embargo, hay aspectos que suelen ser determinantes pero que quedan relegados.

Muchas personas tienden a comparar las situaciones que se dan dentro de la pareja con otras. Entre las conversaciones que surgen en los grupos de amigos y amigas está la frecuencia sexual óptima necesaria para mantener el vínculo intacto. No hay fórmulas secretas y si bien el sexo es importante en una relación de pareja para mantener la complicidad y la conexión, la cantidad o el número de relaciones sexuales no es lo más importante.

"Las parejas justamente se emparejan armando un mundo propio alrededor de ellos; en general esté mundo llamado "nosotros" está formado por los distintos consensos que van logrando a medida que se van conociendo y entonces como otros temas trascendentes seguramente la sexualidad tendrá su espacio para acordar al respecto", explicó el psicólogo y sexólogo Mauricio Strugo.

Una pareja son dos personas que comparten proyectos por elección, los mismos son variados y en ocasiones es complejo lograr un equilibrio o consenso entre las necesidades individuales de cada una de las partes. El dinamismo en las relaciones es clave y posibilita afirmar esos vínculos. "Una pareja que no se actualiza en sus necesidades no puede solo sostenerse por su historia. En la medida que vayamos por el mismo camino todo irá bien, pero cuando se presentan dificultades, si las sorteamos, allí es donde se produce el crecimiento y una nueva versión del vínculo", dijo el profesional.

Muchas parejas, luego de años de estar juntos se transforman en una especie de "sociedad" donde prima la cotidianeidad y los proyectos de crianza (en el caso de quienes tienen hijos o hijas) y la sexualidad pasa a un segundo plano o simplemente es dejada de lado. "Son pocos los que reconocen ese tipo de situaciones por miedo a la condena social pero vuelvo a insistir con el tema del consenso que tiene que ser de ambas partes, porque si surge de la resignación de alguno de de los dos, esta renuncia generará sufrimiento en el vínculo", destacó el especialista en Terapia de Parejas y Familias.

¿La falta de sexo es sinónimo de problemas?

Son diversos los motivos por los cuales una pareja puede dejar de tener sexo, desde lo físico (dolores, enfermedades o medicaciones) hasta desde lo emocional o psicológico (falta de autoestima o problemas relacionados a la sexualidad). Según el profesional, puede impactar en la sexualidad nuestro estado dentro del vínculo. "El sexo es extremadamente vulnerable a nuestro estado de ánimo; además de todo esto, puede simplemente ser algo que suceda y que la pareja en vez de ocuparse genere una distancia cada vez más difícil de franquear; así y todo si la pareja decide explícitamente renunciar a la sexualidad lo que me pregunto es que pasaría con la energía de la misma", reflexionó.

Estudios científicos destacan que la sexualidad no es solo una descarga fisiológica sino también una manera de subir el autoestima, de estar contentos y sentirnos elegidos; aspectos que impactan de forma directa y clara sobre nuestro sistema inmunológico.

Los seres humanos somos sexuales desde el momento de nuestro nacimiento y hasta nuestra muerte.

La sexualidad es algo más amplio que encuentros entre dos personas. Los seres humanos somos sexuales desde el momento de nuestro nacimiento y hasta nuestra muerte. La sexualidad no aborda de manera exclusiva el coito sino que es una forma de identificación hacia nosotros mismos y hacia los demás, se expresa a través de los sentidos y puede ser experimentada de forma solitaria o compartida.

"Muchas personas con más información y libertad pueden elegir que sus relaciones pasen por otros lados, respetar si no tienen entre ellos sexualidad y cultivar otro tipo de conexiones; tenemos que dejar de creer que la sexualidad es la primma donna de la vida, salir de los preconceptos de que es lo más importante de la relación, porque de esa manera no aceptamos otras maneras y discriminamos o cuestionamos a aquellos que no hacen las cosas según lo que nuestra cabeza tiene seteada como lo que significa ser pareja", destacó Strugo.

"Hay parejas que no tienen sexo entre ellos, hay personas que directamente ni siquiera tienen sexo con ellos mismos y también hay parejas que no tienen sexo entre ellos y la sexualidad se da afuera con otras personas, disociadas del amor. ¿Acaso podemos atrevernos a señalar y definir quienes entonces son o no parejas? porque con la experiencia que tengo atendiendo parejas puedo decir que lo más importante es la honestidad y la confianza, el ser transparente y no hacer nada por obligación", finalizó.