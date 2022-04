Sol Pérez se filmó frente al espejo y enseñó su trabajado abdomen

Una vez más, Sol Pérez acaparó todas las miradas con el contenido que subió a su cuenta de Instagram. No es extraño que sus publicaciones se llenen de elogios y cosechen miles de corazones. Es que, la joven conductora de Canal 26 y panelista de eltrece, es una de las más mujeres bellas de Argentina.

Ahora, en una de sus últimas apariciones en la web, la ex chica del clima compartió un video en el que se filmó frente al espejo y enseñó su trabajado abdomen. "Tan imparable", redactó junto al pequeño clip.

Los mensajes no demoraron en aparecer. "Un bofetazo a la comodidad. Un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Sin palabras (vos sí que sabés). Esfuerzo y superación, cuando dicen 'no puedo', miran esto y dan fuerzas", "Sos de otro planeta Solcito", "Qué bomba", "Impecable", "Tremenda", "Qué mujer más hermosa", "Genia" y "Felicitaciones por ese lomazo", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

Sol Pérez

Recientemente, Pérez estuvo en boca de todos al revelar cuándo será su esperado casamiento con Guido Mazzoni. Tal como confesó al aire del canal del solcito, dará el gran sí frente al altar en noviembre del año que viene y una de las bandas que tocará en vivo será El Show de Andy.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Además, en una entrevista, aseguró que no recurrirá a ningún canje. "En mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiero bajar los gastos porque no llego pero disfrutar", manifestó.