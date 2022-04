Sol Pérez compartió una foto retro y enseñó cómo lucía varios años atrás

Sol Pérez es una de las figuras argentinas más activa en redes sociales. Por eso, su repentina ausencia, tanto de Instagram, como de la TV, despertó las alarmas de sus miles de seguidores. Resulta que la joven conductora de Canal 26 se indigestó y no la pasó para nada bien.

Sol Pérez

Si bien ya había salido a contar lo que le había ocurrido, ahora, de vuelta al ruedo, Pérez se volvió a referir sobre el tema para llevarle tranquilidad a sus admiradores. "Me agarró una gastroenteritis aguda. No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas", indicó en diálogo con Implacables.

Y detalló: "Como saludable, tampoco es que había algo de eso. La médica me preguntó si comí algo que me cayó mal pero no había demasiado, tal vez un chocolatito que te comés a la tarde".

"Supongo que hay un virus y me lo agarré. Me mató, 39° de fiebre, vómito. La verdad que la pasé muy mal pero duró poquito aunque en ese momento uno siente que te va a durar para siempre", sumó.

Horas atrás, como suele ocurrir cada vez que da señales de vida en la web, Pérez se llevó todas las miradas con el contenido que subió. En esta oportunidad, la joven compartió una foto retro que su hermano, el músico Manuel Pérez, le dedicó a su abuela por su cumpleaños. En la imagen se los puede ver cómo lucían unos cuantos años atrás cuando eran unos niños.

