Romina Malaspina posó al atardecer y conquistó miles de corazones

Romina Malaspina irrumpió en los medios en el 2020 y generó un gran alboroto. Si bien ya era conocida por su participación en Gran Hermano, su trabajo en Canal 26 la posicionó en el centro de todas las miradas por los llamativos looks que elegía para salir al aire.

"La verdad que nunca me imaginé que podía llegar a tener tanta repercusión. Quizás a mi familia si le hizo un poco mal verme tan expuesta, no lo sufrieron pero les cayó mal, todo el mundo les decía cosas, pero la verdad es que yo les expliqué que cuando estás en las redes o en la televisión esto es algo que pasa", señaló, algún tiempo atrás.

Y contó: "Recibí muchísimo de todo, prendía la tele y en un lugar me estaban bancando y en otro me estaban matando. A mi me importa que se haya cumplido el objetivo de hacer bien mi trabajo de presentar las noticias".

"Cargar con el vestuario como si tuviera algo que ver con mi rol de presentadora, es un poco mucho. Cualquiera de las personas que me criticaron, si recibían la propuesta de trabajo que recibí yo la hubieran agarrado en plena pandemia sin trabajo ni nada", reconoció.

Hoy, si bien está alejada de las cámaras de TV, continúa generando revuelo por el contenido que sube a su cuenta de Instagram. Allí son casi tres millones de personas quienes la siguen y están atentos a cada movimiento que realiza. Ahora, en su última publicación posó al atardecer y conquistó miles de corazones.

"Autumn vibes (en español: vibraciones de otoño). ¿Qué estación del año preferís?", escribió junto a las postales que recibieron decenas y decenas de comentarios.