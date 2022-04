Romina Malaspina presume su belleza desde el auto en Miami

Romina Malaspina irrumpió nuevamente en los medios argentinos en el 2020 cuando trabajó en el noticiero de Canal 26. Su aparición delante de las cámaras dio mucho de qué hablar por un particular top que lució y muchos la criticaron. Una de las que lo hizo fue Sol Pérez, quien también hizo carrera en la señal televisiva.

Romina Malaspina

Sobre los dichos de su colega, recientemente, indicó: "No me jodió pero me pareció muy hipócrita de su parte, porque ella también se hizo conocida por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas. Me pareció chocante porque pensé que iba a ser la primera en defenderme con toda la situación".

Y, en diálogo con Doble Mérito, también hizo referencia a LAM, el ciclo de Ángel de Brito donde fue entrevistada en aquella ocasión y muchos creyeron que se había ofendido con sus panelistas. "Nunca estuve enojada, solo que no compartí la forma de entrevistar y no voy a ir a un lugar donde no me siento cómoda", manifestó.

Hoy, al igual que ocurre cuando se encienden las cámaras, cada vez que sube material a su cuenta de Instagram se roba todas las miradas. En su última publicación, Malaspina posó desde el interior del auto en el que se mueve en Miami, donde está desde hace unos días, y conquistó miles de corazones.

Romina Malaspina se roba todas las miradas desde el auto en Miami

"Hermosa", "La más linda", "Esos ojos tuyos son increíblemente preciosos", "Cuánta belleza que irradias", "Perfección absoluta", "Tremenda", "Diosa" y "Bombona", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a la fotografía.