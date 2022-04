Si hay alguien que no deja de dar de qué hablar con el contenido que sube a su cuenta de Instagram es Sol Pérez. La joven conductora de Canal 26 sabe bien cómo captar la atención de sus miles y miles de seguidores y sus publicaciones se llenan de mensajes al instante.

Sol Pérez

Ahora, la última serie de fotografías que compartió en la web no fue la excepción y generó una catarata de comentarios. La futura mujer de Guido Mazzoni posó para la cámara con un espectacular vestido colorado que nadie pasó por alto. "Al rojo vivo", redactó junto a las instantáneas.

Sol Pérez generó una catarata de comentarios con estas fotografías

"Diosa", escribió Adabel Guerrero. "Estás tan bomba que sobran las palabras amiga", agregó Carolina Haldemann. "Hola solcito", redactó Gastón Dalmau junto a unos emoticones. A estos mensajes, se sumaron los cientos y cientos que dejaron otros internautas. "Impresionante mujer", "La más linda de Argentina", "Espectacular y hermosísima" y "Lo más bello que puede existir", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.

Días atrás, generó preocupación en sus admiradores al ausentarse tanto de las redes como de la pantalla chica. "Me agarró una gastroenteritis aguda. No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día. Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas", reveló en una reciente entrevista.

"Supongo que hay un virus y me lo agarré. Me mató, 39° de fiebre, vómito. La verdad que la pasé muy mal pero duró poquito aunque en ese momento uno siente que te va a durar para siempre", explicó.