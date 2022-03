Chris Rock habló del cachetazo de los Oscar: esto fue lo que dijo

Will Smith y Chris Rock protagonizaron uno de los escándalos más sorprendentes de la historia del cine al pelearse durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022. Desde el momento en que el actor de “Hombres de Negro” se subió al escenario para pegarle una cachetada al comediante, todos los medios de comunicación y las redes sociales estuvieron inundadas por las distintas reacciones de lo ocurrido.

Aquella noche, el mismo Will Smith recibió su primer Premio Oscar a Mejor Actor por su interpretación en la película King Richard. Smith aprovechó el espacio de agradecimiento para disculparse con la Academia y con el público, asegurando que no avala la violencia en ningún aspecto. Posteriormente, realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram disculpándose con Chris Rock por haber tenido esa reacción impulsiva ante la broma que el comediante hizo acerca de la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Sin embargo, el mundo del espectáculo y los seguidores de lo ocurrido en la 94° entrega de los premios esperaban la versión de Chris Rock, con la intriga de saber si haría demandas contra Smith o lo perdonaría.

Chris Rock rompió el silencio

Tras haberse mantenido alejado de los medios por tres días y no dar declaraciones acerca del golpe que le dio Will Smith en medio de los Premios, Chris Rock reapareció este 30 de marzo en teatro The Wilbur en Boston para continuar sus presentaciones del Ego Death Tour.

Allí fue recibido por el público este miércoles por la noche con dos ovaciones de pie consecutivas. En respuesta a tan calurosa bienvenida, Chris dijo con lágrimas en los ojos: "Déjenme divagar y la m***** ¿Cómo estuvo su fin de semana?" bromeó, a lo que la audiencia respondió con risas.

En el teatro, por primera vez, Rock aceptó hablar sobre el incidente: "No tengo un montón de m***** que decir sobre eso, así que si vinieron aquí por eso", dijo apagándose, y luego continuó: "Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esa m*****. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes".

Por tanto, el actor que iba vestido completamente de blanco, no mencionó a Will Smith en ningún momento asegurando que hablaría de la bofetada sólo tras haber creado un buen discurso sobre lo acontecido, uno que esté lleno de humor.