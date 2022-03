Will Smith es tildado de hipócrita por burlarse de la pérdida de cabello de un hombre

Will Smith y Chris Rock protagonizaron el más reciente escándalo de los premios Oscar, en su 94° entrega. Pues, el comediante Rock estaba haciendo un sketch de humor para entretener al público presente en el Dolby Theatre de Los Ángeles, cuando realizó una broma fuera de lugar sobre la alopecia de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Will reaccionó impulsivamente a esos dichos, y le pegó una bofetada.

Sin duda, ese momento quedará en la historia del cine y la televisión como uno de los más sorpresivos. Este hecho abrió debates que van desde las lecturas raciales hasta la violencia física asociada con la mujer.

Desde lo ocurrido la noche del domingo 27 en la entrega de los Oscar, Will Smith, se ha mostrado arrepentido por su forma de actuar. Por ello, el reciente ganador a Mejor Actor por su interpretación en la película King Richard, realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram pidiendo disculpas a Chris Rock, a la Academia y a sus seguidores: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Oscar de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

Smith continuó el posteo diciendo estar avergonzado: “Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", finalizó. Sin embargo, Rock no ha emitido respuestas ni declaraciones acerca de lo sucedido.

El video que exhibe a Will burlándose de un hombre calvo

Luego de que la cachetada de Will hacia Rock se hiciera viral y generara un sin fin de reacciones, salió a la luz un video en el que se ve a Smith haciendo una broma a un hombre calvo. Un usuario de Twitter compartió el video en el que se ve al actor de Príncipe de Bel Air, participando en The Arsenio Hall en el año 1991. En el clip, se escucha a Will decir: "Tiene una regla, el bajista (John Williams). Tiene una regla: tiene que depilarse la cabeza todos los días. Es una regla".

A raíz de este video muchos usuarios afirmaron que Smith es una persona hipócrita al haberse burlado anteriormente del aspecto físico de otra persona que, justamente, no tenía pelo.