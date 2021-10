No todo es fama y dinero: la dura confesión de Will Smith al afirmar que estuvo a punto de acabar con su vida

Will Smith, actor, rapero, productor cinematográfico y productor discográfico estadounidense recientemente ha confesado algo sumamente inesperado que ha preocupado a todos su fans. El exitoso artista ha sido nominado a cuatro Premios Globo de Oro y a dos Premios Óscar, y ha ganado cuatro Premios Grammy. El gran salto a la fama del actor se dio en 1990 cuando protagonizó la serie de televisión “The Fresh Prince of Bel-Air” la cual se transmitió durante más de media década en la NBC y se ha retransmitido de forma permanente en diversas cadenas. A mediados de los años 1990, pasó de la televisión al cine, y actuó en numerosas películas que lograron un gran éxito de taquilla generando más de 100 millones de dólares.

Smith es considerado por "Forbes" como la estrella más financiable de todo el mundo. Esto denota el gran alcance que ha logrado el actor por lo que su más reciente confesión ha conmocionado a millones de personas en el mundo. Todo se debe a que durante la grabación de una serie de YouTube, sobre aptitud física y pérdida de peso, Will admitió que había contemplado el suicidio.

En el tráiler de "Best Shape of My Life", video en el que se propone perder 20 libras en 20 semanas, Will Smith confesó que ha tenido pensamientos suicidas. En el video se puede ver al actor de 53 años escribiendo sus memorias, haciendo ejercicio y sentado alrededor de una mesa con sus hijos Trey, Willow, y Jaden. Allí el artista declaró que: "Esto comenzó como un viaje para ponerme en la mejor forma de mi vida".

Smith ha realizado 20 películas de ficción de las cuales dieciséis han acumulado ganancias de más de $100 millones cada una, y cinco de ellas obtuvieron más de $500 millones, de los ingresos mundiales de taquilla. A partir del 2014, sus películas han recaudado $600 millones en la taquilla mundial. Es debido a su gran éxito que esta confesión a sorprendido a todos, más aún luego de que Will afirmara: "Hay un montón de cosas ocultas sobre mí".

Imagen: Page Six

Will Smith declaró que pensó en acabar con su vida, este no especificó cuándo ni el por qué, pero su confesión ha preocupado y perturbado a todos. "Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida físicamente, pero mentalmente estaba en otro lugar... muchas cosas ocultas sobre mí. Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio", afirmó el actor.