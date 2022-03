Desde la piscina Florencia Peña demuestra que el verano aún no ha terminado con este video

Florencia Peña actriz, conductora y empresaria argentina ha causado furor en las redes sociales debido a una de sus más recientes fotos. La conductora cuenta con una larga trayectoria en la actuación en la cual ha recibido premios tales como: tres Martín Fierro, tres Premios ACE , un Premio Estrella de Mar, un Premio Konex y dos Premios Carlos.

La multi premiada actriz, que ha recibido numerosos reconocimientos por su excepcional trabajo en series cómicas tales como “Poné a Francella” y “La niñera”, actualmente es sumamente popular en las redes sociales. Esto se debe a que Florencia Peña conquista a todos con su encanto y alegría, especialmente en Instagram donde cuenta con casi 6 millones de seguidores.

Florencia Peña dio sus primeros pasos en la actuación con interpretaciones menores en “Nosotros y los otros”, “Clave de Sol”, “Regalo del cielo” y “Son de diez”. Por esta última serie la actriz ganó popularidad y fue apodada "La pechocha". El nombre de la conductora comenzó a ganar mayor reconocimiento luego de su participación en “Verano del 98” y en “Poné a Francella” ya que allí se encumbró como actriz cómica.

Es así que Florencia Peña se desarrolló en el teatro, al participar en numerosas obras tales como: “En mi cuarto”, “Blancanieves”, “Mamá es una estrella”, ”Shakespiriando", “Desangradas en glamour”, “Confesiones de mujeres de 30”, ” Grease” y “Monólogos de la vagina”. Luego de obtener éxito al participar en la seria de comedia “Poné a Franchella” junto a Guillermo Francella en 2002, Florencia realizó obras más serias como “El romance del Romeo y la Julieta” y “Alicia Maravillas”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

A pesar de que Florencia Peña interpreta a la perfección todos y cada uno de sus papeles, es innegable que su mejor trabajo se dio cuando interpretó a Moni Argento en “Casados con hijos” la cual fue la versión argentina de “Married with Children”. En dicha comedia la actriz trabajó junto al reconocido actor Guillermo Francella. El éxito obtenido por "Casados con hijos” fue el paso más importante en la vida de la conductora ya que desde allí en más su carrera se fue por los cielos. Peña es una de las celebridades con mayor reconocimiento de Argentina por lo que no es de sorprender que la actriz cause un gran impacto en Instagram. Esto fue lo que sucedió en una de sus más recientes publicaciones donde la conductora compartió una foto en la que luce su envidiable figura en un transparente body negro que dejó muy poco a la imaginación.