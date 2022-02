Por qué "Pedro, el escamoso" se desmayó después de su sorprendente cirugía estética

Pedro el escamoso se emitió más de 20 años atrás y sus personajes conquistaron el corazón de miles y miles de televidentes. Quien se llevó todos los aplausos fue Miguel Varoni, quien le dio vida a Pedro Coral Tavera, un mujeriego que llegaba a la ciudad de Bogotá escapando de un conflicto de polleras. La producción fue escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García y se estrenó en la pantalla de Canal Caracol. Hoy, es uno de los contenidos más elegidos por los usuarios en Netflix, la plataforma de streaming más popular del mundo.

Recientemente, su protagonista sorprendió en Instagram al anunciar que pasaría por el quirófano y compartió todo el proceso. El actor colombo-argentino quiso realizarse un rejuvenecimiento y ahora, tras operarse se quitó varios años de encima: se lo ve con pómulos más firmes, sin arrugas en su frente, cuello, pecho y abdomen.

Varoni no tiene ningún tipo de pudor de hablar sobre el procedimiento y todo lo que vino aparejado. Ahora, contó que después de realizarse la impresionante cirugía se desmayó. Todo ocurrió cuando decidió ir al baño sin pedirle ayuda a la enfermera.

"Me moví y sentí como una pequeña cosita ahí, como un pequeño ‘trick’ en la herida, pero yo no le puse atención y seguí", comenzó su relato y continuó: "Empecé a sentir como que sudaba y llamé a la enfermera para que me quitaran la faja. Se me empezó a caer el mundo y me caí boca abajo sobre el dren que tenía aquí [en el estómago] y sentí dolor. Me volteé y dije que me dejaran".

Su médico, que estaba en Barranquilla, tuvo que viajar de urgencia a Bogotá para verlo y revisar por qué Varoni había perdido el conocimiento. Cuando lo hizo, descubrió que se le había formado un hematoma que requirió un nuevo proceso quirúrgico para poder drenarlo.

"Obviamente, de ahí en adelante tomé más conciencia de lo que me había pasado y me cuidé más. Estuve muy concentrado en cuidarme, además aunque el cirujano haga su vaina, uno como paciente tiene que poner lo suyo o si no la vaina, no funciona. Hay que cuidarse mucho porque me pasó, hay que cuidar las heridas, la cicatriz y todo", reflexionó el vicepresidente creativo de Telemundo.