"Pedro, el escamoso" enseñó su cuerpo antes de su impresionante cirugía estética

Pedro el escamoso fue protagonizada por Miguel Varoni allá por el 2001. La producción salió por la pantalla de Canal Caracol y de inmediato captó la atención de los televidentes y su paso por la telenovela le permitió adquirir una importante popularidad. Luis Felipe Salamanca y Dago García fueron quienes escribieron la exitosa tira colombiana que narraba la historia de Pedro Coral Tavera, un mujeriego que llegaba a la ciudad de Bogotá escapando de un conflicto de polleras.

Pocos días atrás, el actor colombo-argentino que le dio vida a este hombre que no era el típico galán de telenovelas sorprendió con un impresionante cambio físico. El artista pasó por el quirófano para realizarse un rejuvenecimiento y no hubo quien no opinara sobre el tema.

Miguel Varoni pasó por el quirófano para hacerse un rejuvenecimiento

¿A qué se debe su decisión? En los últimos años, el vicepresidente creativo de Telemundo comenzó una alimentación vegana, esto hizo que descendiera mucho de peso y le produjera ciertas incomodidades. En Instagram, Varoni se encargó de mostrar parte del procedimiento al que se sometió y ahora impactó al enseñar cómo tenía su cuerpo antes de la cirugía.

Luego de pasar por la sala de operaciones, se ve mucho más joven. Tiene pómulos firmes, quitó las arrugas de su frente, su cuello y, además, se retocó su pecho y abdomen, que tenían un exceso de piel por la notable pérdida de peso.

Muchos salieron a criticarlo y el actor no se quedó callado. "Yo leo los comentarios de la gente que me dice: ‘imb***, por qué no se acepta’ y yo los entiendo, pero… soy feliz, exactamente, soy feliz, es un tema muy jodido, es un tema muy difícil, soy feliz, entonces… uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión uno y saber qué quiere hacer y cómo quiere verse mejor y si uno tiene cómo, hacerlo", indicó firme en su posición.