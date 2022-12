Conoce más cuál es la debilidad de Ashton Kutcher

El artista y actor, Ashton Kutcher quién está casado con Mila Kunis siempre hace referencia a qué la familia es su gran pilar, es por ello que ahora abrió su corazón para hablar sobre su hermano gemelo, Michael Kutcher.

Fuente: Imagen / @gettyimages

Su cercanía en público

El protagonista de amigos con derechos fue parte del primer programa de 'The checkup with Dr Agus', disponible por Paramount Plus, y allí se sentó junto con su hermano, Michael de quién confesó que tiene parálisis cerebral desde su nacimiento.

Ashton durante el relato se lo ve completamente quebrado al decir que Michael tuvo que recibir un trasplante de corazón cuándo tenía 13 años (hoy ya con 44 años).

La historia de vida

A medida que va pasando lo que dice Ashton llega hasta incluso a contar cómo fue el parto.

"Nuestra madre no sabía que estaba embarazada de gemelos de hecho nuestra hermana mayor (Tausha) ya lo intuía y efectivamente lo estaba, solo que en la ecografia aparecía uno", comienza divulgando.

Fuente: Imagen / web

Etapa de adolescencia

La palabra de Michael

Su hermano quién pudo volverse a levantar y dedicar su vida a la oratoria en conferencias recordó como fue aquel instante en que su madre, Diane percibió a sus 3 años que había una diferencia: "Mamá veía que Ashton empezó a desarrollarse y a tener un avance mucho mayor al mío, yo me estaba quedando atrás", expresó.

Fuente: Imagen / Web

Michael dando una de las charlas para la fundación 'Cerebral Paisy Foundation' de la que colabora luego de lo sucedido.

En reiteradas oportunidades a Michael se lo ve teniendo de ejemplo a seguir a su hermano quién no despegó ni un solo segundo de él, y al que menciona en diversas entrevistas.

El momento de enojo con Ashton

Si bien ambos aparecen en escena diciendo la verdad a cámara, en un primer momento el actor de Hollywood ya había hecho declaración sobre el problema de salud de su hermano y eso no gustó.

Fuente: Imagen / Paramount Plus

Ashton y Michael en el capítulo del martes.

"No estaba dispuesto a que el mundo supiera sobre mi enfermedad, estuve muy fastidiado con el y lo hablé", sentenció para el medio de comunicación Today, aunque su amor por el hermano sigue intacto.