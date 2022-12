Por qué Luis Enrique trató de "pesado" a Ferran Torres, el novio de su hija

Luis Enrique, entrenador de la Selección de fútbol de España, continúa a diario con sus transmisiones en Twich, desde el Mundial de Qatar 2022. De hecho, ya es la gran revelación streamer, porque las preguntas y respuestas siguen creando curiosidad y atrayendo gente a sus vivo.

El martes juega España contra Marruecos los octavos de final y el entrenador de la selección ha hablado del estado de ánimo y de la moral del equipo: “A tope. Ayer entrenamos, sirvió para analizar la situación, que los jugadores dieran su opinión, lo que sienten y soy muy optimistas en la línea de los últimos partidos. Creo que la línea de la Selección es ascendente, queremos mejorar para poder estar en cuartos”.

Pero por su parte, cuando le han hablado de la disciplina física de los jugadores, ha salido el nombre de Ferran Torres, el novio de su hija Sira Martínez: “Todos los que están a este nivel tienen que serlo. Siendo tan jóvenes asustan.Todos se cuidan, van al gimnasio, psicólogos... Por poner ejemplos, Azpilicueta, Koke, Ferran que es un pesado que no veas, Llorente también es muy pesado. Yo como jugador también lo era”.

Asimismo, ha hablado con naturalidad de los miedos: “He tenido miedos, distorsiones de la realidad. Cuando algo te preocupa ríete. Es imposible tener ansiedad cuando uno se está riendo. A mi me sirve. Tengo muy mal perder, eso sí. Si me gana mi mujer al parchís me cuesta”.

Por último, Luis Enrique contestó quién es mejor, Messi o Maradona: “Por qué escoger? Qué suerte ha tenido Argentina. Son equipos diferentes, entrenadores, épocas diferentes... La época del ‘Pelusa’ nos hizo disfrutar a todos. Messi ahora es el número uno del fútbol mundial”.