¿Problema familiar? Ferran Torres, yerno de Luis Enrique, lo contradijo en público

La Selección de fútbol de España, dirigida por Luis Enrique, se encuentra a horas de debutar en el Mundial Qatar 2022. El primer escollo será el próximo miércoles, frente a Costa Rica, por el Grupo E.

En la previa de este debut, el entrenador del combinado español viene realizando una serie de transmisiones en vivo, por Twitch, en la que habla con los hinchas y responde preguntas de todo tipo. Una de ellas fue la de quién considera que es su prolongación en el campo. A lo que el mister respondió: “La mía es Ferran Torres, si no me coge mi hija y me corta la cabeza”.

Después de esta declaración, Ferran Torres, pareja de la hija de Luis Enrique, pasó por la Sala de Prensa de la Qatar University, y entre otros temas, hizo referencia a esa frase del entrenador. "Para nada me siento así. El entrenador es muy bromista, fue una cosa del directo. Con este entrenador no hay nadie indiscutible, es una de las fortalezas que tenemos como equipo y lo que te hace mantenerte siempre activo. Sí, vimos su streaming con los compañeros”, manifestó.

Y agregó: “El entrenador y yo sabemos diferenciar cuando somos familia y cuando entrenador-jugador. Lo estamos llevando muy bien”.

Por su parte, el atacante para analizar su situación personal para la Copa del Mundo. “Es verdad que en el Barça he jugado menos, también empecé con una lesión, pero claro que el Mundial puede marcar un antes y un después no sólo para mí, sino para muchos futbolistas. Este último mes lo he acabado bien el último mes y estoy con mucha confianza”, afirmó el valenciano.