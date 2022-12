En pleno rodaje, Úrsula Corberó compartió el mal momento que le tocó pasar

La modelo y actriz española, Úrsula Corberó continuamente postea tanto su vida personal como la laboral, en esta nueva oportunidad contó vía Instagram un pequeño golpe que ha sufrido durante las grabaciones de El cuerpo en llamas.

En el carrousel de fotos se la perciba a ella con diferentes looks propios de la producción audiovisual, además de compartir un look navideño.

En modo de descripción contó el mal momento que pasó durante las grabaciones por una pequeñas torpeza: "Felices fiestas desde el rodaje de 'El cuerpo en llamas' (tb me he dado con una viga en la cabeza y me he puesto a llorar pero de eso no hay foto", expresó Úrsula.

En corto video que subió deseando unas bonitas fiestas se la puede ver con total red and black, en la partes superior con un sweater rojo de lana y debajo un pantalón negro opaco engomado, mientras que haciendo alusión a la navidad decidió ponerse un gorrito blanco con estrellas en led y un alivianado maquillaje super descontracturado.

¡Una verdadera reina!