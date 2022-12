Ángela Aguilar se roba todas las miradas con un arriesgado cambio de look

Aguilar se ha caracterizado por lucir un corte bob, por lo que ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un radical cambio de imagen. La cantante está irreconocible, pero eso sí, ¡más guapa que nunca!

A pesar que una de las mejores tendencias de pelo para este 2022 es el corte bob, que famosas como Kourtney Kardashian, Emilia Clarke y Selena Gomez ya se han atrevido a llevar durante este año, la menor de la dinastía Aguilar prefirió darle un refresh a su melena.

ÁNGELA AGUILAR SE ARRIESGÓ CON UN CORTE DIFERENTE AL CARRÉ. FOTO: INSTAGRAM @ANGELA_AGUILAR_

La cantante de 19 años decidió olvidarse un rato del clásico corte por arriba de los hombros y darle una oportunidad al pelo largo. A través de redes sociales, Ángela Aguilar compartió una foto en la que se deja ver con extensiones largas y onduladas, un hair look con el que luce espectacular.

Los comentarios no se hicieron esperar y sus fans aplaudieron la nueva melena de la interprete. No es la primera vez que vemos a Ángela con pelo largo, recordemos que la cantante ya había optado por un look muy similar en el video de su canción En realidad.

Hace unos meses, cuando se cortó más el cabello, la hija de Pepe Aguilar reveló en un live de Instagram la razón por la que siempre ha preferido llevarlo así, cuando fue cuestionado por sus seguidores. ‘Me gusta mucho el cabello cortito, es mucho más fácil arreglarme’, aseguró en ese momento.

La interprete de La Llorona recientemente celebró su cumpleaños 19 el pasado 8 de octubre, y lo hizo nada más y nada menos que con 5 pasteles. En medio de su gira musical, se tomó el tiempo de festejar esta fecha tan especial y todo gracias a una fiesta sorpresa que le organizó su papá y miembros del staff.

A pesar de su corta edad, la menor de la dinastía Aguilar no para de acumular grandes éxitos en su carrera musical; incluso, se ha tomado el tiempo de experimentar en el mundo del modelaje y de la mano de los grandes de la industria. Su debut como modelo ocurrió este año durante el desfile de Savage x Fenty vol. 4, convirtiéndose así en la primera cantante mexicana en colaborar para la marca de Rihanna.

Ahora, todo indica que además de ser una de las artistas de música regional más reconocidas, y de ser toda una modelo en potencia ¡también se está convirtiendo en todo un fashion icon!