Guiso de pollo a la cerveza: un platillo excéntrico, exquisito y fácil de preparar

Este platillo seguramente se gana el premio a la excentricidad y personalidad. El guiso de pollo a la cerveza es parecido a cualquier otro, pero con la originalidad de utilizar como sabor principal, el de la cerveza. Claro que la elección de las verduras también es clave: si bien puedes optar por las de tu preferencia, hoy te compartiremos nuestra combinación preferida. Sigue este paso a paso y logra un platillo exquisito. ¡A la receta!

Pollo a la cerveza. Fuente: Recetas de Cocina Casera y Fácil

Ingredientes

Cebolla picada 1 unidad

Diente de ajo laminado 1 unidad

Muslos de pollo 3 unidades

Contramuslos de pollo 3 unidades

Pimiento verde troceado 1/2 unidad

Zanahoria pelada y troceada 1 unidad

Cerveza rubia preferentemente, o la de tu elección 200 ml

Caldo 100 ml

Tomillo fresco o seco (ramitas) 1 unidad

Pimienta negra molida al gusto

Aceite de oliva virgen extra al gusto

Sal al gusto

Harina de trigo o almidón de maíz opcional

Rinde para 2 personas

Procedimiento

El primer paso para preparar un exquisito pollo a la cerveza es comenzar sacando el pollo un rato antes del refri y abrir su bolsa o el envase en el que esté para que se atempere un poco y no tome olor. Ahora, retira su grasa y la piel y seca con papel de cocina, luego añade sal y pimienta al gusto y, una buena opción es agregarle un poco de harina o almidón de maíz ligeramente. Pollo a la cerveza con arroz blanco. Fuente: Recetas

Lo que sigue es calentar una olla grande y, en ella aceite de oliva para proceder a dorar el pollo. El fuego debe ser de medio a fuerte y el proceso debes repetirlo en ambos lados. Un tip muy útil es que esto lo realices en diferentes tandas, ya que estarás manipulando bastantes piezas, y en el caso de amontonarse, no terminarían de cocerse de forma pareja. Da vuelta constantemente las piezas para que no se peguen a la olla, debido al escaso líquido, aunque si eso sucede, ¡no pasa nada! Solo le aportará más sabor a guiso.

Una vez listas todas las piezas de pollo, bien doradas, retíralas y reserva en una fuente. Luego, en la misma olla donde cocinaste el pollo, añade un poco más de aceite y sofríe la cebolla a temperatura media baja. En este momento también tendrás que remover constantemente para que nada se pegue. Apenas veas que la cebolla se torna transparente, añade el ajo y dóralo por unos 2 minutos.

Lo que harás ahora es llevar las verduras a la misma olla, salpimentar y añadir el tomillo. Seguramente te preguntarás ¿todo esto con la misma cazuela? Si, eso no solo le aporta practicidad a la receta sino también permite que el platillo final cuente con todos los sabores de cada ingrediente. Ahora, cocina todas las verduras por 15 minutos, removiendo de vez en cuando, y añade una cucharada de harina o de almidón (opcional) también removiendo correctamente para que no quede cruda y no forme grumos. Pasados los primeros 5 minutos, ya puedes reincorporar el pollo.

El próximo paso es cubrir con la cerveza y añadir un poco de agua al caldo resultante de la cocción de las verduras, llevar a ebullición y luego bajar el fuego y mantener una cocción suave durante unos 40 minutos. Eso si: vigila el nivel de líquido, añadiendo un poco de caldo o agua, si fuera necesario. Pollo a la cerveza. Fuente: Lecturas

En el caso de que quieras un sabor a guiso más potente y que reduzca más, cocinar unos 10 minutos más, mientras subes el fuego hacia el final. Remueve constantemente para que cada ingrediente se cocine en forma pareja ¡y ya estará listo este sabroso pollo a la cerveza! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.