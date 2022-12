Cuatro momentos escandalosos de Miley Cyrus que hicieron historia

De una u otra manera, Miley Cyrus siempre ha estado en la mirada de todos y mucho más aún luego de protagonizar Hannah Montana, la serie de Disney Channel que la catapultó a la fama.

Luego de interpretar este papel decidió quitarse para siempre esa peluca y ser ella misma, con una personalidad que ha generado muchos instantes asombrosos como también escándalos que ya pertenecen a la historia de la cultura pop.

Hoy repasamos cuatro de ellos.

Cuatro momentos polémicos en la vida de Miley Cyrus

1. En primer lugar, debemos nombrar el Rock in Rio Madrid del 2010. A dicho festival acudieron cientos de chicos acompañados por sus padres que esperaban ver a la estrella cantando sus famosos temas de Disney y, sin embargo, no se encontraron con lo que esperaban.

En dicha presentación vieron a una Miley Cyrus que no podía ser domada, tal como dice su canción "Can't Be Tamed", luciendo un body de cuero negro mientras de una manera de lo más desaforada.

2. Luego, se consagró con un cambio rotundo en los MTV VMAs y MTV EMAs del 2013. En ambos, la joven cantante había fumado un cigarro de marihuana luego de recoger su premio y acaparó las portadas de todo el mundo mientras hacía un "twerk" con Robin Thicke sobre el escenario.

Sin duda, ese fue el año de su revolución, ya que ese mismo año lanzó el videoclip de "Wrecking Ball" donde se la ve completamente desnuda. Y como si fuese poco, también estrenó el de su tema "We can't stop" donde demostró lo que era un viaje psicodélico lleno de humo, sexo y desfase.

3. Se podría decir que otro de sus escándalos más polémicos fue dos años más tarde, cuando comenzaron los escándalos sexuales. Fue precisamente en el 2015 cuando se filtró un video en el que Miley aparecía besándose y haciendo un gesto sexual junto a Stella Maxwell. Miley Cyrus luego de su momentos revolucionarios.

De esa manera, su vida personal empezó a interesar todavía más tras recordar que en ese breve clip se la veía junto a la modelo de Victoria's Secret dando rienda suelta a la pasión.

4. Por último, en el 2018 cuando se casó con Liam Hemsworth —tras varios años de idas y venidas— todo el mundo creía que dejaría dar de que hablar, pero no fue así. Antes de que llegara la pandemia, sorprendió a todos cuando lo avergonzó en público en un video que hace poco resurgió en las redes.

Estos han sido algunos de los momentos más escandalosos en la vida de Mily Cyrus, quien se ha convertido en una joven provocadora de su generación. Todos estos instantes, como otros que se desconocen, hoy son historia, aunque probablemente vuelva a sorprendernos.