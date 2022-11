Miley Cyrus: ícono de generaciones, provocadora y llena de aprendizaje

La artista, Miley Cyrus se encuentra celebrando su cumpleaños número 30. Un momento clave de su vida en medio de etapas cargadas de emociones, enterezas, impulsos y superaciones.

Su última aparición en público

Hace dos días, la ex estrella de Disney se presentó en el festival de Corona Capital en el que se la vio con un look total black: Top con rayas romboticas y más abajo una calza que terminaba de combinar su outfit y de calzado zapatillas negras bajas... claro que no se quedó atrás con los accesorios porque sabemos que Miley tiene un estilo rocker muy marcado, llevó puesto un sombrero negro, anteojos y guantes del mismo tono.

Allí posteo un carrousel de los mejores momentos en el concierto, donde hizo vibrar a más de 250 mil personas en México y que retrató con un emotivo mensaje visto que era su regreso hacia aquel país:

"El último show de mis 20 anoche en la Ciudad de México. Gracias por apoyarme en esta última década de mi vida. Esperando con ansias en quién me convertiré en mis 30. Mucho aprecio y gratitud por el amor de Mexico", rezaba en la descripción la artista días previos a estar cumpliendo años.

La pausa que tuvo que hacer

Una de las partes que más ha llamado la atención de su último show en público fue el momento de contención que tuvo que recibir por parte de su madre y hermana, allí confesó que se encontraba un poco nerviosa y con mucha ansiedad, claro que sus fans publicaron cómo fue.

"¿alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos" - miley cyrus uD83DuDC8C pic.twitter.com/JiYvMJC0Ud — ?? (@milesholy) November 21, 2022

Antes de seguir con "The Climb", Miley se tomó unos minutos para contar lo que le estaba pasando: "Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura?yo me siento así ahora y no se por qué... tenía miedo, porque me sentía sola, si mi música los ayuda vamos a superar esos miedos juntos", destacó el user @milesholy sobre una artista que ya se mostraba algo sensibilizada por su cambio de etapa.

El lazo fuerte con sus hermanas y madre

Miley siempre recibió el aplauso y la contención de su familia y así lo ha marcado en cada posteo de los que publica en su cuenta oficial de Instagram, luego del divorcio de sus padres ella se aferró ciegamente a su unión sin límites junto a Tish Cyrus, su madre quién la acompaña en cada gira tendiendole una mano cada vez que lo necesito y allí también aparece otro parte de su misma sangre Brandy Cyrus (Dj) y Noah Cyrus que es la más chica del clan y que sigue los mismos pasos de Miley.

Aquí podemos ver la última con gran parte de la familia celebrando la navidad del año pasado ¿Será que se repetirá postal? ¡Creamos que si!

Miley elevando dos mensajes: homenaje hacia su entrañable amigo y la lucha por la paz en el mundo

1. La cantante siempre se ha mostrado a favor de combatir el mal y llevar siempre energía positiva es por ello que en su paso por el Lollapalooza de Argentina ha celebrado el levantar la bandera por los derechos humanos cuando comenzaba a iniciarse la guerra de Ucrania y Rusia, es por ello que homenajeo a los fallecidos con el tema 'Nothing breaks like a heart', y que produjo junto a Mark Ronson convirtiéndolo en uno de los grandes éxitos a nivel mundial.

2. El homenaje que le hizo a Taylor Hawkins en Brasil dedicandole con todos los presentes 'Angels Like You', perteneciente a su último disco de estudio, Plastic Hearts.

Allí recordemos que la artista lamentó no haberse podido despedir de él cuando anunció que la oportunidad había estado pero que por la afectación climática en que un rayo impactó en el avión privado de Miley Cyrus y que viajaba con Brandy y Tish, hizo que aquel plan se viera totalmente opacado.

¿En qué está enfocada hoy?

Si bien en sus redes sociales no ha trascendido su día de festejo el último posteo que subió es un video en el que aparece con la estrella, Dolly Parton (quien la conoció trabajando trabajando Hannah Montana y que ha interpretado a la abuela de Miley), ambas harán un especial celebrando el año nuevo, en un transmisión por doble canal NBC y Peacock TV.

¡Las dos estrellas reunidas en una noche única para despedir el año a lo grande!