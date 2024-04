Evangelina Anderson marca tendencia con un radical cambio de look

Evangelina Anderson no deja de sorprender en redes sociales por su capacidad para cambiar de look. De cara a más de 3,6 millones de seguidores, Anderson deja a todos atónitos con sus publicaciones en Instagram. La jurado de Los 8 Escalones, modelo y esposa de Martín Demichelis, es una de las modelos y mayores íconos de moda del país.

En las últimas horas, Evangelina demostró un cambio de look que se llevó todas las miradas. "Me conveciste", publicó Evangelina con una foto en la que aparece junto a su estilista Cristian Rey. Además, compartió una publicación con su último look en el colegio de sus hijas, acompañando la imagen con "Amo venir al cole de mis hijas. Mi espíritu docente me lo agradece".

Evangelina Anderson volvió a su castaño natural. Foto: @evangelinaanderson

Evangelina, muy activa de las redes sociales, mostró cada paso desde que decidió hacerse su cambio de look y volver a su castaño original. En historias, grabó a su pequeña hija Emma Demichelis que reaccionó diciendo " “¡Mamá, te cambiaste el pelo! Pareces otra chica”.

La modelo había adelantado en otra de sus publicaciones que se despidiría del rubio, con un gran vestido de animal print, puso: La tendencia con todo, animal print, bye blond", escribió dando a entender que busca seguir las nuevas modas.

Sus últimas fotografías de rubia de Evangelina. Foto: @evangelinaanderson

Las imágenes de Anderson morocha causaron furor en sus seguidores quienes no tardaron en comentar sus publicaciones. "Que bien te queda el pelo oscuro Eva estás más hermosa que nunca", "Espectacular ese morocho te resalta los ojos", se puede leer en comentarios.