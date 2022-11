Miley Cyrus volverá a un particular lugar lleno de recuerdos

Miley Cyrus volvió a estar en vista de todos por una particular compra en la zona de Malibú. Se trata de una mansión gigantesca valuada en 7.9 millones de dólares en uno de los sitios en los que se remonta a su pasado.

Fuente: Imagen / Taste of Country

La anterior mansión que compartió con Liam vendida por 7,2 millones de dólares.

La propiedad en cuestión se encuentra frente al mar y uno podría hace varias conexiones en su cabeza respecto de la reciente compra porque no solamente sería rememorar viejas épocas de cuándo compartía su lecho junto a su ex esposo, Liam Hemsworth si no también a su adolescencia, cuándo era chica Disney y protagonizaba la serie Hannah Montana.

En la tercera temporada de la serie se logra ver la casa dónde se muestra no sólo que está frente a la playa si no la enorme casona que aparenta la artista.

Pero ello no es todo si no que además hay otras referencias claras a 'Malibu', una de ellas es la canción que creó con aquel nombre cuándo estaba con Liam.

En el video Miley muestra cómo era su vida tiempo atrás y ya de adulta, con otra mentalidad, feliz mientras disfruta del mar, las flores y los abrazos con su perro. La canción cosechó más de 505 millones de visualizaciones, y ya tiene cinco años desde que salió de forma oficial.

La lujosa casa que tendrá en su poder

Polly Cillpman Realtor es la arquitecta californiana quién se encargó de divulgar dicha vivienda hace 2 meses atrás y que hoy es dueña Miley Cyrus

Fuente: Imagen / Polly Cillpman Realtor / Facebook

La parte exterior de su casa en Malibú

El hogar principal cuenta con seis habitaciones, seis baños, vestíbulos, sala de estar, sala principal, de billar, comedor, cocina y cuarto de lavado.

En la parte exterior de la casona se pueden apreciar ventanales altos, luces led y una inmensa piscina.

Fuente: Imagen / Polly Cillpman Realtor/ Facebook

Una de las partes interiores de la mansión que pronto estará Miley

Mientras que en su interior está la cocina con productos de alta gama de acero inoxidable.

Su cuarto cuenta con una enorme cama, sala de estar, balcón privado y baño.

Veremos cuándo estrenará su casa nueva...