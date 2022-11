Quién es la mujer que alejó a Miley Cyrus de su papá y por qué

Miley Cyrus saltó a la fama gracias al personaje que interpretó en Hannah Montana, la aclamada serie de Disney que resultó ser un furor en la pantalla chica hace quince años aproximadamente. Desde su estreno en 2006, y con una producción de cuatro temporadas, terminó siendo un fenómeno para el público infantil.

En aquellos años ya se podía ver a una Miley muy unida a su familia, pegada a su padre Billy Ray Cyrus, un conocido cantante de música country. En aquel entonces, Billy también hacía de padre de su hija dentro de la ficción, compartiendo gratos momentos tanto dentro como fuera de las cámaras.

Pero todo parece haber cambiado desde aquella relación tan unida, prácticamente por lo que sucedió en este último tiempo donde la familia se separó. Todo se origina desde el divorcio que tuvieron los padres de la cantante, luego de 29 años de relación.

Billy Ray y Tish Cyrus le pusieron punto final a su matrimonio en abril de este año, pero a esto hay que sumarle también que el músico de 61 años comenzó un romance con una cantante australiana de tan solo 29 años. Estos dos acontecimientos fueron el detonante del alejamiento de Miley de su padre.

“Las cosas ya estaban tensas, pero tuvieron una pelea este verano. No ha habido una palabra entre ellos desde entonces. Miley le dijo que siempre sintió que él estaba tratando de sacar provecho de su fama, que se remonta a cuando interpretó a Hannah Montana en la televisión. Ella cree que Tish es quien la cuida. ¡Es una gran grieta que quizás nunca sane!”, dijo una fuente cercana a la artista.

Más allá de que a Miley le pueda llegar a incomodar mucho la separación de sus padres, lo cierto es que el rápido avance de la relación de Billy Ray junto a su nueva novia Firerose es lo que más ha enfadado a la cantante pop. De hecho la artista australiana ahora está luciendo un anillo de compromiso, lo que avivó las llamas de la ira.

Algo particular es que Firerose tiene la misma edad que Miley, por lo que Billy Ray está sosteniendo un noviazgo con una mujer de la misma edad de su hija. ¿Otro dato? La australiana y Cyrus se conocieron en las grabaciones de Hannah Montana.

“Nos conocimos en el set de Hannah Montana. Desde entonces, Billy Ray ha sido un apoyo fundamental en mi música. Realmente creía en mí y me decía que siguiera mis sueños sin importar nada, que no me rindiera. La industria de la música no es fácil, pero ha sido un apoyo realmente increíble”, declaró la joven cantante a la prensa norteamericana.