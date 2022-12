España: qué jugadores ya fueron dirigidos por Luis de la Fuente

Tras el despido de Luis Enrique como entrenador de la Selección de fútbol de España, Luis de la Fuente es el nuevo encargado de dirigir a La Roja. El experimentado técnico lleva casi una década trabajando en la Real Federación Española de Fútbol como entrenador y eso le permite haber conocido ya a buena parte de los jugadores que podrían formar parte de sus convocatorias.

De la Fuente ha estado en el cargo como seleccionador Sub-21 desde 2019 pero antes desde 2013 ya había trabajado en la Federación como técnico de la Sub-19 y otros equipos de categorías inferiores. En este sentido, durante su etapa en la Sub-21 y también con la Selección de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 llegó a trabajar con 13 de los 26 jugadores que Luis Enrique convocó para el Mundial Qatar 2022.

Es por esto, que los jugadores que ya tienen experiencia con De la Fuente son: Unai Simón, Guillamón, Pau Torres, Eric García, Alejandro Balde, Pedri, Carlos Soler, Yeremy Pino, Marco Asensio, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams y Ansu Fati.

Vale aclarar, que el 50% del bloque de La Roja ya ha trabajado con él y otros como Gavi no lo hicieron porque su llamada con la Absoluta fue más prematura de lo esperado. Por edad no pudo contar con otros como Rodri, que ya era internacional absoluto cuando llegó a la Sub-21 o Laporte, que se nacionalizó español cuando ya no era Sub-21.

Asimismo, esto no garantiza que todos ellos vayan a seguir entrando en sus planes ni que no vayan a volver algunos veteranos como David de Gea, Sergio Ramos, Thiago Alcántara o Iago Aspas ni que vaya a dejar de contar con veteranos que sí contaban para Luis Enrique como Jordi Alba, Sergio Busquets, si no se retira de la Selección, o César Azpilicueta.

No obstante, sí hay pistas con su convocatoria de la Selección Olímpica en 2021 cuando agotó los cupos para mayores de 23 años con jugadores jóvenes como Marco Asensio o Dani Ceballos en lugar de citar a jugadores más veteranos que habían expresado que querían jugar el torneo como el propio Ramos o Gerard Piqué.

Ante esto, no sería de extrañar que algunos jóvenes que no estuvieron en las últimas listas y que eran fijos en su Sub-21 con él como Fabián Ruiz, el propio Dani Ceballos, Martín Zubimendi o Mikel Merino.