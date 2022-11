La razón por la que Matthew Perry casi cancela la reunión de Friends

Por poco, Matthew Perry cancela la reunión de la serie Friends. Todo se debió a una operación de emergencia en sus dientes que hizo que hablara muy poco, al punto de que sentía que su boca era un fuego. Preocupado por la situación, tuvo que ocuparse para volver a ver a sus amigos en un encuentro tan esperado por todo el mundo. Lo recordamos a continuación.

En el 2021 todo el elenco de la exitosa serie de televisión Friends ya tenía prevista la fecha para llevar a cabo una reunión con la idea de volver a encontrarse en el set de la serie. Sin embargo, Matthew Perry estuvo a punto de no asistir y cancelar todo ya que unos días antes se había sometido a una operación dental de emergencia.

Dicha operación de emergencia no le permitía a Matthew Perry hablar bien. Incluso, sentía un fuerte dolor en la boca y, por consiguiente, hablaba poco y mal. En una reciente entrevista el propio actor le contó a la periodista Diane Sawyer que durante esos días sintió que su boca “ardía como fuego”.

La razón por la que en un momento pensó cancelar la reunión era que no se sentía del todo bien y no iba a poder disfrutar de dicho encuentro. No obstante, lo pudo resolver: “así que opté por simplemente asistir y hacer lo mejor que pudiera”. Asimismo, no pudo evitar que el público notara sus pocas intervenciones en dicha reunión del especial de HBO Max.

Matthew Perry hoy se encuentra muy bien de salud, sano y limpio en cuanto a su problemática con el alcohol. Incluso, está en plena campaña de promoción de su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, donde narra todas sus experiencias con las drogas y bebidas alcohólicas.

Allí confiesa cómo puso en riesgo su vida varias veces durante muchos años. Durante una parte de la entrevista, Sawyer le mostró unas secuencias de la exitosa serie Friends y el actor indicó que en muchas de ellas se encontraba muy delgado ya que estaba consumiendo muchas píldoras, y que las escenas donde estaba con un poco de sobrepeso correspondían a la época en la que abusaba de la bebida.

Friends: una experiencia con muchos matices

Durante la entrevista Matthew dijo: “Es muy difícil ver eso, porque de esta manera extraña siento pena por ese tipo, porque es un tipo que está fuera de control”.

Y luego agregó: “No sabía lo que me estaba pasando. Pesaba 70 kilos e iba en camino a pesar 58. Lo siento mucho por ese tipo, está pasando por mucho, y soy yo, y recuerdo eso, y no entendía lo que estaba pasando. Pero de nuevo, lo siento, y estoy muy agradecido de no serlo más… pero es difícil, es difícil ver eso”.

Vale destacar que su libro sale a la venta el 1 de noviembre y en el recuerda cómo lo ayudó su amiga Jennifer Aniston a dar el primer paso, sin dudas el más difícil.

