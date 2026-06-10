Por qué se volvió viral el truco de rociar alcohol en el colchón

El alcohol etílico al 70% se convirtió en un aliado viral para la limpieza del colchón, un truco casero que promete eliminar bacterias y neutralizar olores.

A la hora de realizar la limpieza del dormitorio, la mayoría hace un lavado de las sábanas sin prestar atención al colchón que se transforma en un imán invisible de humedad, sudor, y células muertas. Para esto existe el alcohol.

Rociar alcohol al colchón Para combatir esto, existe un viejo truco de limpieza sumó miles de adeptos en las redes sociales: aplicar alcohol con un atomizador. Esta técnica rápida promete higienizar la cama sin las complicaciones que traen los productos líquidos tradicionales.

colchon El truco que no falla. Foto: Fuente: Shutterstock El truco con alcohol que no falla. Foto: Fuente: Shutterstock El uso de alcohol etílico al 70% se convirtió en el aliado perfecto de quienes buscan mantener la higiene del hogar de forma práctica. Este producto ayuda a neutralizar bacterias y microorganismos que se asientan en la tela.

Además, es altamente efectivo para eliminar el rancio aroma que deja la transpiración corporal. A diferencia del agua o de los limpiadores líquidos, el alcohol se evapora en pocos minutos impidiendo así que la humedad penetre en las fibras.

Hay que tener en claro que este truco funciona como un mantenimiento superficial y cosmético, no sustituye un lavado a fondo ni llega a eliminar los ácaros que viven en el interior de la espuma o los resortes.