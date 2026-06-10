Códigos en los huevos: qué significan los números del cartón y cómo saber si son de granja o de jaula
El código del huevo indica cómo se crió la gallina y de qué granja salió. Te contamos por qué es importante conocer su significado.
A veces, los productos del supermercado tienen códigos o etiquetas con un gran significado que puede cambiar nuestra forma de comprar. Por ejemplo, los octógonos distinguieron unos alimentos de otros, modificando el consumo de los argentinos. Pero otros productos, como los huevos, tienen códigos escritos que esconden la calidad del mismo.
Los números y letras representan el código de trazabilidad obligatorio que detalla el método de cría de la gallina y el origen geográfico del alimento.
Qué significa el código en la cáscara del huevo
El código se divide en tres partes clave:
El primer número (0 a 3): indica cómo vivió la gallina. El 0 significa producción ecológica (aire libre y alimento orgánico); el 1 indica que los huevos provienen de gallinas con acceso al exterior; el 2 sugiere que las aves se mueven libremente dentro de un galpón cerrado; y el 3 señala la cría en jaulas.
Las dos letras que le siguen indican el país de origen (por ejemplo, AR para Argentina, ES para España, MX para México). Y a ellas le siguen los dígitos finales que señalan la provincia, el municipio y la granja específica de producción.
La importancia del código: cuidado animal y crisis sanitarias
El significado del código puede cambiar tu forma de comprar ya que te permite elegir el nivel de bienestar animal que apoyás con tu compra. Pero también es importante porque las autoridades usan ese código para reconocer lotes infectados, en caso de crisis sanitarias.
Si bien no cambia la forma de cocción ya que todos los huevos se cocinan exactamente igual, los huevos de la categoría 0 y 1 suelen tener un consumo más consciente por su precio elevado. Además, las gallinas de granjas ecológicas tienen una alimentación que aporta al huevo diferentes nutrientes.
¿Por qué algunos huevos no tienen códigos?
Algunos huevos no disponen de código porque son vendidos por pequeños productores a su comunidad. En ese caso, los productores están exentos de sellar la cáscara.
El sellado obligatorio en la cáscara es una normativa estricta en la Unión Europea, pero en América Latina la regulación solo exige la información en la etiqueta del cartón.