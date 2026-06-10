Códigos en los huevos: qué significan los números del cartón y cómo saber si son de granja o de jaula

El código del huevo indica cómo se crió la gallina y de qué granja salió. Te contamos por qué es importante conocer su significado.

A veces, los productos del supermercado tienen códigos o etiquetas con un gran significado que puede cambiar nuestra forma de comprar. Por ejemplo, los octógonos distinguieron unos alimentos de otros, modificando el consumo de los argentinos. Pero otros productos, como los huevos, tienen códigos escritos que esconden la calidad del mismo.

Los números y letras representan el código de trazabilidad obligatorio que detalla el método de cría de la gallina y el origen geográfico del alimento.

Qué significa el código en la cáscara del huevo El código se divide en tres partes clave:

El primer número (0 a 3): indica cómo vivió la gallina. El 0 significa producción ecológica (aire libre y alimento orgánico); el 1 indica que los huevos provienen de gallinas con acceso al exterior; el 2 sugiere que las aves se mueven libremente dentro de un galpón cerrado; y el 3 señala la cría en jaulas.

huevo con código El significado del código del huevo. Shutterstock Las dos letras que le siguen indican el país de origen (por ejemplo, AR para Argentina, ES para España, MX para México). Y a ellas le siguen los dígitos finales que señalan la provincia, el municipio y la granja específica de producción.