Cómo darles brillo a los cubiertos de metal con este ingrediente impensado

El brillo de los cubiertos de metal se puede recuperar con un truco casero que utiliza ingredientes comunes de limpieza, dejando la vajilla reluciente.

El secreto final de la limpieza de los cubiertos está en el último paso.

Aunque la limpieza diaria parezca suficiente, el paso del tiempo y el uso constante terminan opacando la vajilla. Para eliminar esas manchas rebeldes de los cubiertos, un truco casero a base de vinagre y bicarbonato es la solución definitiva para dejarlos como nuevos.

El poder del vinagre: un multiuso que rescata tu vajilla El vinagre blanco es el verdadero comodín de la limpieza en el hogar, pero pocos conocen su enorme efectividad para recuperar el metal. Su acidez natural es perfecta para disolver los depósitos de calcio, las marcas de agua dura y esa película opaca que se va pegando a los tenedores y cuchillos con cada lavado.

Para hacer una restauración profunda y sin refregar horas en la bacha, el procedimiento es sencillísimo:

Paso 1: colocá los cubiertos en un recipiente y cubrilos con una mezcla de partes iguales de agua tibia y vinagre blanco.

Paso 2: dejalos en remojo durante unos 10 o 15 minutos para que el líquido afloje la suciedad.

Paso 3: si hay manchas muy rebeldes, espolvoreá un poco de bicarbonato de sodio directamente sobre el cubierto húmedo y frotá suavemente con una esponja que no raye.

Paso 4: enjuagá cada pieza con abundante agua limpia de la canilla para retirar los restos de acidez. Este truco casero es vital para dejar los cubiertos como recién comprados Foto: Shutterstock El vinagre blanco actúa como un desengrasante y abrillantador natural ideal para el acero inoxidable. Foto: Archivo El secreto final para que queden impecables La clave del éxito para que el truco funcione a largo plazo está en el paso final: el secado. Guardar los cubiertos húmedos o dejarlos escurriendo al aire libre es el error número uno que genera las molestas manchas de gotas secas, arruinando todo el trabajo previo.