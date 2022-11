La propia Ana Bárbara puntualizó que el objetivo de componer una canción para el Papa Juan Pablo II no fue para su comercialización, sino para agradecerle todo su amor: "Antes que artista soy mujer y católica por añadidura". Recordamos el día que cantó para él.

La cantautora mexicana Ana Bárbara, hace años, recibió la bendición del Papa Juan Pablo II. Precisamente lo hizo cuando tenía 23 años y en ese momento decidió componer el tema "Nuestro fiel Juan Pablo"; a partir de ese día buscó la forma de rendirle tributo.

Durante un comunicado la propia artista del género norteño indicó que la muerte del sumo pontífice la había inspirado a escribir una canción: "esta canción es un humilde pero sincero homenaje póstumo a un hombre cuya vida cambió el devenir del mundo moderno, pero sobre todo la mía".

El día que le cantó: interrumpió la misa

El día que Ana Bárbara cantó para el Papa Juan Pablo II lo hizo en la Basílica de San Pedro. Durante una entrevista contó qué fue lo que sintió en el momento en el que el pontífice ya se encontraba en agonía: "Tengo un dejo de nostalgia, de tristeza, al saber que es lenta su agonía. Sé que está sufriendo. Sin embargo, estoy convencida de que se va a encontrar con su espíritu y su alma muy pronto".

Asimismo, recordó la vez que recibió su bendición cuando le concedió su visita al Vaticano, momento crucial en su carrera ya que luego de ese encuentro decidió lanzarse como cantante profesional. Precisamente, interrumpió la misa que oficiaba para cantarle una canción sin permiso de las autoridades, algo que luego le trajo ciertos problemas.

"Me queda claro que después de cantarle el tema Despierta, el Santo Padre tuvo que ver con su bendición para que el público me aceptara. La noche del jueves algo me motivó a escribir una canción en su memoria, la cual titularé Nuestro fiel Juan Pablo, misma que le cantaré desde el fondo de mi corazón".

Finalmente, confesó que el deseo que tuvo de incluir ese tema en su próximo disco fue la inspiración que sintió con la agonía del Papa: "Después de haberle cantado en aquella ocasión decidí encomendar mi trayectoria artística a Dios y a la Virgen María por medio del Papa".

Según ella misma, desde aquella vez quedó marcada, ya que su sueño era cantar y visitar al Papa y tuvo la suerte de cumplir su deseo a los 23 años.

