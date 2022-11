La nueva producción de fotos de Florencia Peña que se llevó todas las miradas

Florencia Peña es una de las pocas figuras argentinas que no se calla absolutamente nada. Y si bien, varias veces, su sinceridad le ha significado grandes dolores de cabeza, la actriz va al frente sin importar las consecuencias.

"A mí nadie me paga por decir lo que pienso. Yo soy honesta con lo que pienso y cuando salí a contar cómo veía la Argentina, qué cosas me pasaban y dónde yo hacía pie fue tremendo, porque no se me perdonaba que yo fuera muy popular", contó en diálogo con María Laura Santillán.

"Que tuviera mucha llegada a la gente es un lenguaje que no elegí, o sos popular o no sos. Uno no dice 'quiero ser popular', o 'quiero ser graciosa'. Es algo que sucede. Periodistas muy serios y de muchos años empezaron a atacarme de manera desmedida", agregó.

Y, Peña, señaló: "Miles de cosas me han pasado desde que empecé a hablar de política. Si yo quisiera ser política sí, me mando. Si yo quería ser política era política, nada me hubiera… Pero yo vine a este mundo a otra cosa. Me encanta la política y la buena política creo que es una herramienta de transformación".

Florencia Peña

En Instagram, Peña tampoco se esconde y se enseña tal cual es. Ahora, compartió una nueva producción de fotos que se llevó todas las miradas. Desde adentro de un ascensor, posó para la cámara con un vestido rojo y cosechó miles y miles de 'me gusta'.

