El video de Flor Peña que causó sensación en Instagram

Flor Peña es una de las figuras argentinas que no tiene prejuicios y es por esto que, en más de una ocasión, ha recibido varias críticas en sus redes sociales. De hecho, meses atrás, le cerraron temporalmente su cuenta de Instagram y aseguró que había una persecución en contra de su persona.

"Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también. De verdad que soy una mujer fuerte pero hay momentos en donde digo es como injusta la situación de decir de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo", señaló Peña.

Florencia Peña

Continuó: "Si mi intención siempre es inspirar. Intento inspirar a otras mujeres a que se sientan fuerte pero la verdad que cuando pasan estas cosas hay muchas mujeres que me dicen ‘si te pasa a vos cómo no me va a pasar a mi’".

"¿Cuál es el problema? ¿que yo me muestre en bikini?. Soy una mina que intentó siempre llevar alegría, inspiración. Podes no tomarla, sentir que no tengo nada para darte, seguí de largo. Si no hay nada bueno que puedas sacar de lo que yo tengo para dar no hay problema", agregó Peña.

Flor Peña

Y, en diálogo con América Noticias, expresó: "No quiero agradarle a todo el mundo ni que todo el mundo me quiera, lo que quiero es que me dejen ser. Es como si tuviera que dar explicaciones todo el tiempo de por qué soy esta que soy".

Ahora, en sus redes, Peña compartió un pequeño video que causó sensación. En las imágenes se la ve luciendo un precioso vestido rojo y sus admiradores la llenaron de elogios.