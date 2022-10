Flor Peña es una de las actrices argentinas que va siempre al frente, no se calla nada y con frecuencia, sus dichos suelen generar un gran revuelo. "A mí me gusta hablar de las cosas de las que no podemos. O de las que pareciera que no deberíamos hablar, qué pasa con la sexualidad en una mujer de casi 50 años, por ejemplo. No hablo solo de política, no soy tibia, yo pienso esto, creo en esto. Soy mamá de tres varones y hay todo un tema con que cuando una es mamá no debería ya hacer determinadas cosas y yo voy contra eso. Voy contra eso", contó en diálogo con María Laura Santillán.

Florencia Peña

Y agregó: "Yo soy muy libre en mi casa, a mis hijos los crie con mucha libertad. Hablamos de todo. Entonces, hay una faceta que va más allá de mí actriz o que va más allá de mí conductora, que tiene que ver con cómo yo creo la vida, cómo yo vivo la vida, cómo a mí me parece que la vida debería ser para mí. Entonces lo ofrezco, yo lo manifiesto".

Sobre la reacción del público, señaló: "Y eso es algo que hay gente que lo recontra mil toma porque te juro que hay gente re linda que me banca y que me dice cosas muy lindas, sobre todo gente muy cercana, y después hay gente a la que no le va y la re banco. Porque yo dejé de querer ser unánime desde hace mucho, no creo en la gente unánime. Sí me parece que cuando es desmedido, hay algo del otro que estoy reflejando, entonces ahí no me hago cargo".

Y sus dichos no son lo único que genera alboroto, sino que el contenido que comparte en Instagram no pasa desapercibido para nadie. Cada vez que sube nuevo material, todas las miradas están puestas en ella. Ahora, en su última publicación, Peña compartió tres fotos que se llenaron de elogios.

Las tres fotos de Flor Peña que se llenaron de elogios en Instagram

En las postales se la ve a la actriz luciendo un precioso vestido naranja. "Cada día más guapa", "Qué hermosa que sos" y "Qué linda", son algunos de los tantos halagos que se alcanzan a leer.