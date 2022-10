Florencia Peña es una de las figuras argentinas que siempre está en boca de todos. Ya sea por una cosa o por otra, todas las miradas están puestas sobre ella. Con frecuencia, por su accionar, muchos la señalan con el dedo y Peña continúa su camino sin darle mucha trascendencia a los que la juzgan.

"Aprendí qué me puede doler y qué no. Recibo muchas críticas pero también recibo mucho amor. Entonces me quedo con las críticas amorosas y constructivas, no me quedo con críticas de gente que no me conoce porque están proyectando sus miserias en mí, no sé ni quiénes. Menos me voy a quedar con críticas de trolls", expresó en diálogo con María Laura Santillán.

Y agregó: "Lo ideológico conmigo siempre está muy mezclado. Trato de separar la paja del trigo y de darme cuenta cuándo es real y cuándo es una cuestión de intolerancia ideológica. En el último tiempo he aprendido a separar las aguas y no hacerme cargo de todo".

Sobre las críticas, Peña señaló: "Muchas veces tienen que ver con gente que no piensa como yo o que tiene una ideología distinta y sus críticas están atravesadas por eso. Pero yo soy absolutamente respetuosa del pensamiento ajeno y nunca me vas a ver agrediendo a los demás, siempre hablo desde lo que me parece a mí, lo que pienso yo, entonces a esas agresiones las dejo pasar. Después, deben molestar algunas cosas mías y no me doy cuenta".

El adorable álbum de fotos de Flor Peña que se llevó todas las miradas

En Instagram es muy activa y suele generar un gran revuelo con el contenido que comparte. Ahora, en su última publicación se llevó todas las miradas con un adorable álbum de fotos que le dedicó a Felipe Ponce de León, su hijo menor. "¡Feliz cumple Pipe amado! La personita más alegre y graciosa de esta casa. Te amamos. Fuiste tan buscado, tan esperado. Llegaste para llenarnos de amor y de alegría. Acá estamos para vos siempre", redactó la actriz y conductora de América TV.

