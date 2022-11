El próximo proyecto lleno de ilusiones que anunció Taylor Swift

Taylor Swift se encuentra en un gran momento a nivel musical, luego de haber vuelto con el estreno oficial de 'Midnights', su décimo disco, la cantante logró apoderarse y estar en los 10 primeros lugares del chart 100 de los Billboards.

De esta manera se convierte en la primera mujer en conseguir este récord haciendo que las canciones: Anti-heroe, Lavander Haze, Maroon, Snow on the beach (ft Lana Del Rey), Midnight Rain, Bejeweled, Question, You are on your own kid, Karma y Vigilante Shit se convierte en una poderosa marca para muchos de los que se identifican con las letras de Taylor Swift.

Las 10 canciones más escuchadas de 'Midnights'.

El anuncio anticipado

Taylor estuvo presentándose en varios programas con tal de promocionar su nuevo disco 'Midnights' y que además de tener canciones nuevas cuenta con la regrabacion de sus 6 primeros albums de estudio: Fearless, Speak Now, Red Taylor Versión, 1989 y reputation fue invitada al programa de 'The Graham Norton Show' y dio un contundente anticipo que luego se dio como oficial dicho por ella misma.

Hace 4 días Taylor se presentó en el talk show del conductor Graham William Walker, allí estaban sentados Bono, Eddie Redmayne, Alex Scott y Lady Blackbird.

En una de las partes de la entrevista el periodista mientras Taylor habla de 'Midnights' con suma contundencia le preguntó si se viene gira musical, automáticamente el público comenzó a aplaudir y ella respondió: "Diría que antes vayas a sacar tickets para verla a Lady Blackbird, pero sí en breve. Va a pasar y será increíble", cerró sacando la lengua con humor.

Fuente: Imagen / Instagram @thegrahamnortonshowofficial

Los invitados de The Graham Norton Show.

La noticia oficial

Bastaron pocos días para que dijera que en realidad la gira ya estaba planeada y era cuestión de esperar que viniera de su boca o incluso de un posteo y así fue como en medio de la ilusión de los 'Swiftie', Taylor compartió oficialmente su 'Eras Tour'.

"Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: Taylor Swift | The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!) La primera etapa de la gira será en estadios de los EE. UU., ¡con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos!", comenzó diciendo sobre sus primeras visitas

"Me siento como la persona más afortunada del mundo porque puedo llevarme de gira a estos brillantes artistas: @paramore, @radvxz, @phoebebridgers, @girlinred, @whereismuna, @haimtheband, @gracieabrams, @gayle y @owennmusic", avisando que a su gira se llevará a grandes talentos de la música para que sean parte de 'The Eras Tour'

Y cerró refiriendose por su entusiasmo al reencontrarse con su público que tanto tanto le ha mandado en todo este tiempo: "No puedo ESPERAR para ver sus hermosos rostros ahí afuera. Ha pasado mucho tiempo".