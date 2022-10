La canción de The Beatles con un poderoso mensaje oculto

Durante una entrevista antigua con la revista Rolling Stone, el propio Paul McCartney contó acerca de cómo los fanáticos encontraban muchos significados ocultos en las canciones de The Beatles. En esa oportunidad, mencionó varias pistas que revelaban detalles y aseguró que existe dicho mensaje si uno realmente se propone buscarlo. Así fue con una canción en particular que, al revés, tiene un poderoso mensaje oculto.

Durante la misma entrevista reflexionó acerca del backmasking, el fenómeno donde los artistas les colocan mensajes al revés a sus canciones. Y aunque sin dudas existen algunos significados intencionados, otras veces los fans se los inventan.

Con eso no quiso decir que no existan mensajes en las canciones que se reproducen al revés y que jamás los haya puesto intencionadamente...

Paul de The Beatles reconoció un mensaje oculto en una de sus canciones

Un gran ejemplo que Paul admitió es que una de las canciones del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sonaba como si tuviese una letra vulgar cuando se reproducía al revés. Sin embargo, aseguró que no fue consciente de ello hasta que terminó el disco:

“Como digo, nueve de cada diez veces no es realmente nada. Por ejemplo, el final de Sgt. Pepper, esa cosa al revés, ‘We’ll f*ck you like Supermen‘. Para contextualizar, se trata de la canción final de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 'A Day in the Life'".

Incluso, luego contó que varios de sus fans se habían acercado a su puerta riéndose y preguntándole: "¿Es verdad esa parte del final? ¿Es cierto? Dice: ‘Te vamos a f*llar como superhombres’” a lo que Paul les respondió: "No, están bromeando. No lo he escuchado, pero lo pondré". Se trataba de un trozo de conversación que se grabó y luego se puso al revés.

Luego, para verificar esos comentarios, Paul decidió tocar al revés el corte en cuestión: "Entré después de verlos y la toqué estudiadamente, la giré al revés con el pulgar contra el motor y ahí estaba, tan seguro como todo, tan claro como todo".

The Beatles tuvo varias canciones que los propios fans analizaban su mensaje oculto

"A Day in the Life": la emblemática canción con un mensaje oculto

No ha sido ni la primera ni la última vez. Paul volvió nuevamente a hablar sobre el mensaje oculto de otra canción que pertenecía a The Beatles. Se trataba de la singular “A Day in the Life” y en 1998 lo mencionó en el libro Paul McCartney: Many Years from Now.

Allí el mismo reveló que solía permitir que los fans fueran a su casa a tomar el té, y le divertía porque lo trataban como a un gurú. En esa oportunidad volvió a admitir que probablemente esa canción podía tener un mensaje oculto si se escuchaba al revés.

No obstante, una vez más afirmó que nunca hubo intención de dicho fenómeno en la discografía de The Beatles, aunque asumió que era un hecho fascinante para los fanáticos y hasta para el mismo.

¿Cuál de sus otras canciones crees que tengan mensajes ocultos?