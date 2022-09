Cuál es la fortuna de Paul McCartney

Paul McCartney, consagrado por haber sido uno de los integrantes de The Beatles, es el artista británico más rico y uno de los multimillonarios más célebres de todo el planeta. Sin duda continúa siendo uno de los músicos más influyentes y su asociación compositora con John Lennon es posiblemente la más célebre del siglo XX.

El cantante nació en Liverpool, Inglaterra, con una gran pasión por la música ya que su padre era trompetista y pianista en su banda llamada Jim Mac's Jazz Band. Fue a los 12 años cuando conoció a George Harrison en el autobús que los llevaba al colegio y tres años más tarde a John Lennon durante un festejo en la iglesia de San Pedro en Woolton.

Los primeros pasos de Paul McCartney en la música fueron con la banda de John Lennon, quienes lo invitaron a unirse como guitarrista rítmico, y un año más tarde ingresó al grupo George Harrison. Finalmente adoptaron el nombre de The Beatles en agosto de 1960 y reclutaron al baterista Pete Best poco antes de ser contratados para tocar en Hamburgo.

En ese entonces también formaba parte de la banda ?Stuart Sutcliffe, quien la abandonó en 1961 y dejó a Paul McCartney como nuevo bajista. Pocos meses más tarde, Pete Best también dejó The Beatles y fue reemplazado por Ringo Starr, elegido por la revista Rolling Stones como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos.

La banda lanzó su primer éxito, "Love Me Do", en 1963, llegando a la cima de la popularidad en el Reino Unido y en los Estados Unidos un año después. La histeria que provocaron en sus fans se volvió conocida como "Beatlemania" y algunas veces la prensa se refería a Paul McCartney como el "Beatle lindo".

The Beatles pasó a ser, hasta hoy, la banda más influyente de todos los tiempos y su música popular es considerada una obra de arte. Fueron liderados por la dupla John Lennon y Paul McCartney, desde 1962 hasta su separación en 1970, cuando todos tomaron caminos independientes.

Paul McCartney tiene su hogar oficial en Londres.

Paul McCartney cosechó una inmensa fama mundial y no hay lugar donde su nombre no sea reconocido. Su paso por The Beatles y su carrera como solista también le valió una exorbitante de fortunas de poco más de $1.200 millones de dólares, además de propiedades en la Quinta Avenida de Nueva York; en St. John's Wood de Londres; una granja en East Sussex, Inglaterra; y un rancho en Tucson, Arizona.

