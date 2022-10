Kim Kardashian reacciona a las críticas de Kanye West por su estilo

Khloé Kardashian le hace frente a Kanye West. La estrella del reality show le comentó al rapero en una publicación en Instagram donde de nuevo, habla en contra de Kim Kardashian. En su comentario, Khloé abordó las acusaciones que el cantante hizo hacia Kim y su familia, pues él señala que la fundadora de Skims no lo deja ver a sus hijos y que prácticamente "secuestró" a Chicago, de cuatro años en su cumpleaños.

Ante ello, Khloé le escribió públicamente a West, desmintiendo lo que él asegura y le pide que deje de tirar a Kim y de usar a su familia cuando quiere “desviar”. Esto en medio de la controversia que atraviesa Kanye por sus camisas y hoodies de White Lives Matter en el desfile de Yeezy en París y sus ataques a la periodista de moda Gabriella Karefa-Johnson . Esto fue lo que se dijeron Khloé y Kanye.

Tras lo sucedido en su show de París con el mensaje de White Lives Matter , Kanye revive la narrativa sobre el cumpleaños de Chicago , de cuatro años, donde asegura que Kim "secuestró" a la niña para alejarla de él y que su padre no estuviera en su fiesta de cumpleaños. Así, Khloé le contestó directamente en el post de Instagram.

"Ye, te amo. No quiero hacer esto en las redes sociales, pero TÚ lo sigues trayendo aquí. Eres el padre de mis sobrinas y sobrinos y estoy tratando de ser respetuoso, pero por favor DEJA de derribar a Kimberly y usar a nuestra familia cuando quieres desviar. Otra vez con la narrativa del cumpleaños. Ya es suficiente. Todos sabemos la verdad y, en mi opinión, todos están cansados de eso. Sabes exactamente dónde están tus hijos en todo momento y TÚ querías cumpleaños separados. He visto todos los textos para demostrarlo. Y cuando cambiaste de opinión y quisiste asistir, viniste”, escribió Khloé Kardashian a Kanye.

“Como tú mismo has señalado, ella es la que cuida a sus hijos el 80% del tiempo. Por favor, déjala a ella y a la familia fuera de esto para que los niños puedan criarse en paz. ???? Vengo de un lugar de amor y estoy feliz de continuar esta conversación en privado si lo deseas??”, cerró la hermana de Kim en su mensaje.

Lo que Kanye hizo al respecto, fue tomar una captura de pantalla del mensaje de Khloé y responderle en Instagram: “Mienten y son mentirosas básicamente secuestraron Chicago en su cumpleaños para que ella pudiera recordar que su padre no estaba allí. Trav me dio la dirección de la fiesta de mi hija así es como jugan con padres negros también organizaron una fiesta antes del cumpleaños de Psalm cuando yo estaba volando regresé de Japón para estar allí para su cumpleaños y lo primero que escuché fue ver fotos de la fiesta en línea también debería ver a mis hijos el 100 % del tiempo pero como hay una separación debería haber sido el 50 % del tiempo ya no hubiese jugado con donda así en el nombre de Jesús”, escribió el cantante de Donda.

En los comentarios de las publicaciones de Kanye, el público le pide que deje de usar a sus propios hijos. También le recordaron que es muy normal que cuando los padres están separados, le hagan distintas fiestas de cumpleaños a los hijos.

"Cuando las parejas se divorcian organizan fiestas de cumpleaños separadas. Por la forma en que estás actuando, no deberías estar sin supervisión con ningún niño. Sigues destrozando a la madre de tus propios hijos públicamente, solo lastimas a tus hijos con tu comportamiento", comentan en la foto.

"Sigues trayendo a tus hijos cada vez que no te sales con la tuya", es uno de los comentarios en la publicación de West.

Kim Kardashian y Kanye West tienen juntos a Saint, de seis años, a North de nueve años y a Chicago de cuatro. Durante una entrevista exclusiva con ABC News que se emitió en parte en Good Morning America hace dos semanas, el rapero de 45 años habló con Linsey Davis sobre su relación con Kim, quien solicitó el divorcio en febrero de 2021 después de casi siete años de matrimonio.

"Esta es la madre de mis hijos y me disculpo por cualquier estrés que haya causado, incluso en mi frustración porque Dios me llama a ser más fuerte", le dijo West a Davis. "Pero también, nadie más necesita causar estrés tampoco. Necesito que esta persona esté menos estresada y, en el mejor de los casos, en su sano juicio y lo más tranquila posible para poder criar a esos niños".