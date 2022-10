Por qué Vicente Fernández nunca cantó en Bellas Artes

Recordando al Rey del pueblo, como se le conocía a Vicente Fernández, con su partida ha dejado muchos recuerdos lindos como también un gran hueco en sus miles de admiradores y en toda su familia. A lo largo de su vida llenó muchos escenarios, pero nunca cantó en Bellas Artes. Te contamos por qué.

Ha sido una de las cosas que, al parecer, a Vicente Fernández le quedó pendiente en su larga y exitosa carrera de cantante: la posibilidad de deleitar a sus fans en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Aunque muchos desde afuera piensan que dicha performance se le pasó por alto, parece que fue todo lo contrario.

Vale recordar que allí, en dicha sede, pasaron muchísimos famosos con sus inolvidables presentaciones. Por su parte, el rey de la música ranchera también llenó miles de escenarios, incluso cuando anunció su retiro cantó en el mítico Estadio Azteca donde juntó más de 80 mil personas.

Muy personal: por qué no cantó en Bellas Artes

Cuando surge el interrogante de por qué nunca cantó en Bellas Artes, resulta que no fue por su culpa. Al parecer, Vicente tuvo una razón referente a su orgullo y al amor propio que lo hizo rechazar la invitación.

"El Hijo del Pueblo" sí fue invitado a deleitar con su voz a todos sus fans en Bellas Artes, pero cuando lo hicieron sintió que ya era demasiado tarde debido a que nunca perdonó que lo menospreciaran en sus comienzos.

Durante una entrevista en 2019 que el programa Ventaneando recuperó del cantante, se ve que él mismo le contó a los medios que una directora de Bellas Artes lo había llamado a su rancho Los 3 Potrillos extendiéndole la invitación.

Sin embargo, Vicente la rechazó y su argumento fue que ahora lo buscaban porque ya era famoso y se iba a retirar. Indignado, confesó que cuando él quiso hacerlo lo rechazaron por el género musical que cantaba.

“Me habló la directora del teatro de Bellas Artes y yo estaba en la orilla del rancho, grabando; ya había anunciado mi retiro y me dice 'usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes' y le dije '¿Por qué no?, cuando yo quise me les hice muy poca cosa para pararme en un escenario como ese, porque era un cantante de ranchero” fueron las palabras exactas de Vicente Fernández. Conoce el motivo de por qué Vicente Fernández se negó a cantar en Bellas Artes.

Insistencia: negado totalmente

Ante la insistencia por parte de la directora, el cantante se limitó a decirle que ya no le importaba dónde iba a cantar, que solo lo hacía para estar cerca de los fanáticos que aman sus canciones y que realmente quieren escucharlo.

Finalmente, nunca cantó en Bellas Artes, y aunque después de su fallecimiento el gobierno buscó a la familia para hacerle un homenaje en dicho recinto, sus restos se velaron en la Arena VFG en Guadalajara, tal y como él lo pidió.

¿Qué opinión te genera el argumento de Vicente Fernández?