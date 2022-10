Las escenas más extrañas del Universo de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está lleno de películas y escenas que ya pasaron a la posteridad por su calidad. Sin embargo, también hay momentos que siguen generando estupor en los fanáticos, ya sea por su extrañeza o bien por incongruencias con la historia.

Universo Cinematográfico de Marvel: 3 escenas extrañas que los fans no olvidan

1. Por qué Thanos esperó tanto para atacar

Si bien no es una escena en sí, resulta difícil no comenzar por una de las preguntas más recurrentes entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, y que en especial se dio con los lanzamientos de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Thanos es conocido por ser el villano más temible de toda la franquicia. Sin embargo, también tiene sus defectos y sus polémicas: ¿por qué no atacó la Tierra antes de que todos los superhéroes de Los Vengadores se reunieran como tales?

Una teoría indica que no lo hizo ya que por entonces aún estaban vivos Odin (el padre de Thor), The Ancient One (la mentora de Dr. Strange) y Ego (el papá de Starlord), y que era consciente de que no podría combatir las fuerzas combinadas de estos personajes.

2. Spider-Man vs. Capitán América: la puesta en escena

Es una de las escenas más memorables de todo el UCM y se encuentra en la película Capitán América: Civil War. A pesar de esto, tiene un detalle en particular que a 6 años del estreno del film muchos fans aún no olvidan.

¿De qué se trata? De la introducción de la pelea. Se están por enfrentar algunos de los superhéroes más poderosos de todos los tiempos y al principio da la impresión de que les importa más la pose que tienen que los hechos en sí.

Y si bien es una cuestión de puesta en escena y de presentación de personajes, no resulta del todo verosímil y le resta peso dramático a la pelea. La Fase 5 del UCM comenzará con un nuevo film de Ant-Man.

3. La batalla inicial de Avengers: Era de Ultrón

Otra de las escenas en la que Marvel parece exagerar con la épica que le pone a sus historias. Al comienzo de Avengers: Era de Ultrón Los Vengadores atacan la fortaleza de HYDRA en una secuencia que marca el tono del resto de la película.

No obstante, muchos consideraron que la épica y la acción con la que se presenta a los personajes es desmedida, algo así como demasiado para un arranque.

Luego de leer todo esto, ¿cuáles crees que son las escenas del Universo Cinematográfico de Marvel que podrían formar parte de esta lista?