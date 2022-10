Ant-Man, Guardianes de la Galaxia y todas las películas confirmadas de la Fase 5 del UCM

Faltan apenas unos meses para el inicio de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y los fans ya se muestran expectantes con lo que serán 6 nuevas películas de superhéroes. Las secuelas de Ant-Man y de Guardianes de la Galaxia son las obras que darán inicio a esta nueva etapa de la franquicia.

Con el estreno de Pantera Negra: Wakanda por siempre, la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llega a su fin y la franquicia de superhéroes dará el salto hacia una nueva instancia.

La Fase 5 del UCM ya tiene sus títulos confirmados y en total son seis, los cuales llegarán a las pantallas de cine de todo el mundo entre febrero del 2023 y septiembre del 2024.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17 de febrero de 2023) es el punto de partida de esta nueva fase que continuará con el estreno de Guardianes de la Galaxia vol. 3 (5 de mayo). La tercera película del Universo que saldrá durante el año próximo es The Marvels, cuya presentación mundial está fijada para el 28 de julio.

Para el 2024 será el turno de tres películas que aún están en instancias de preproducción. La primera de ellas es la nueva entrega de Capitán América cuyo título en inglés es “New World Order” (Nuevo orden mundial) y se estrenará el 3 de mayo.

El 26 de julio de 2024 se estrenará Thunderbolts y el 6 de septiembre del mismo año la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel estará llegando a su fin con Blade.

El hecho de que Marvel maneje sus proyectos con tanta anticipación es casi un arma de doble filo: por una parte, los fans festejan los anuncios de lo que está por venir, pero por otra deben practicar la paciencia ya que se trata de películas que llegarán a los cines recién dentro de varios años.

Y como si todo lo mencionado anteriormente no fuese suficiente, Marvel confirmó que la Fase 6 del UCM se viene a lo grande. Una nueva película de Deadpool y otra de Los 4 Fantásticos darán inicio a esta instancia entre fines del 2024 y comienzos del 2025, respectivamente. Pantera Negra: Wakanda por siempre marca el final de la Fase 4 del UCM.

Para mayo del 2025 y mayo del 2026,dos nuevas entregas de Los Vengadores se estarán sumando a esta franquicia exitosa. Avengers: The Kang Dinasty es el título confirmado de la primera, mientras que la segunda llevará el nombre de Avengers: Secret Wars.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todas estas novedades vinculadas al futuro del Universo Cinematográfico de Marvel?