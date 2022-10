Esta es la canción que Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa cuando terminaron

Al igual que ahora hizo con Gerard Piqué al dedicarle Monotonía, Shakira escribió una canción para Antonio de la Rúa cuando su relación amorosa ya no daba para más. Si bien ese momento señaló que su distanciamiento era algo "temporal", los hechos demostraron que no fue así.

Meses antes de su quiebre, Shakira ya había conocido al futbolista con quien, luego, tuvo dos hijos (Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak) y del cual recientemente se separó. Su primer encuentro poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando él apareció en el clip musical de Waka Waka (This Time for Africa), la canción oficial del torneo.

Shakira y Antonio de la Rúa

Lo cierto es que Shakira canaliza sus emociones en sus canciones y es por esto que, se despidió del hijo del ex Presidente de la República Argentina con una melodía. ¿De cuál se trata? Lo que más. En su letra, expresa: "Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza".

"Pequé por hablar demasiado, no saber dónde, cómo ni cuándo, todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto", señala en otra de sus estrofas.

"Lo que más" de Shakira

Al parecer, luego de casi una década sus heridas ya sanaron y por eso, en este momento, se habla tanto de un reencuentro de la pareja en Miami.